Vesnice má vybudovaný místní rozhlas, čekárnu autobusu, hasičskou zbrojnici, obchod, hospodu, veřejné osvětlení. Bělou u Jevíčka už minulý rok navštívili s paní učitelkou Langerovou letošní čtvrťáci, kteří měli projekt Louko, prostři se. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, první skupina posbírala lana a šla do kopce, přitom jsme měli kousek trasy každý druhý zavřené oči a drželi se lana. Ten kdo neměl zavázané oči, vedl toho prvního a až první skupina byla na kopci, tak natrhala jetel do výborného mrkvového salátu bez cukru a druhá skupina šla na louku trhat kopřivy do špenátu.

Ještě než tam ale došli, tak si zahráli hru Hmat a cuk. Potom jsme se vyměnili, aby si všichni všechno vyzkoušeli. A až jsme si všichni všechno zahráli a vyzkoušeli, šli jsme do chalupy a tam nás pohostili čerstvě upečeným tmavým chlebem, kuskusem, špenátem z kopřiv, mrkvovým salátem s jetelem, sedmikráskami, vším možným výborným.

Bylo to tam vážně super. Letos se ji chystáme znovu navštívit a už se moc těšíme, že si něco vyrobíme na hrnčířském kruhu.

NICOLE KALASOVÁ