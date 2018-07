Záchranná stanice ve Vendolí je opět otevřená

Vendolí - Záchranná stanice pro volně žijící zvířata ve Vendolí na Svitavsku, která letos prodělává velkou rekonstrukci, je opět otevřena veřejnosti. Návštěvníci sem mohou zavítat vždy ve čtvrtek a neděli od 14 do 16.30 hodin.

Z Adfors Grantu byl v minulosti podpořen projekt v Záchranné stanici Zelené VendolíFoto: Květa Korbářová

Ve Vendolí se předělávalo jak zázemí pro zvířata, tak samotný okruh pro turisty. Práce dosud neskončily na rozšířeném psím útulku, kde by měly být nově vyhřívané kotce. Nejsou totiž peníze.

„Letos se dodělaly nové voliéry, zastřešené i otevřené. Zvířata tak mají větší prostory a zvýšila se tím kvalita jejich života. Také jsme vytvořili nové chodníky v rámci celého naučného okruhu,“ uvedl Josef Zelený ze Záchranné stanice Zelené Vendolí.

U modernizace psího útulku je situace složitější. „Rozšiřujeme ho jistě, ale pomalu. Bohužel zatím nejsou finanční podmínky pro dokončení. Plánujeme vytvořit vyhřívané kotce pro štěňata, ubikace pro nemocné pejsky a psy z bytů,“ upřesnil Zelený.

Záchranná stanice Zelené Vendolí pomáhá zvířatům v nouzi více než 25 let. Stará se o zraněná, nemocná či nevyspělá zvířata. Snaží se tu o jejich vyléčení a opětovné navrácení do přírody. V areálu pečují i o trvale handicapovaná zvířata, pro které již návrat do přírody není možný. Naučný okruh pro veřejnost má ukázat, proč se sem zraněná zvířata, často zbytečně, dostávají.