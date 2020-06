„Vedle stavby centrálních příjmů v Orlickoústecké a Pardubické nemocnici a stavby nové budovy nemocnice v Moravské Třebové myslíme i na rozvoj Svitavské nemocnice. Máme připraven generel rozvoje,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Součástí plánu je také přesun výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

„Současný trend je stavět výjezdové stanice nejlépe na okrajích měst v blízkosti hlavních silnic nebo obchvatů. To by mělo být řešení i ve Svitavách, kde bychom chtěli základnu vybudovat na budoucím obchvatu města stejně, jako to mají v plánu profesionální hasiči se svojí základnou. Zlepší se tak dojezdový čas i pro obce v okolí Svitav,“ dodal hejtman. Kraj mimo jiné počítá s rekonstrukcí polikliniky a podkroví.