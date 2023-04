V sobotu se v náročném terénu ve skalách nedaleko Boru u Skutče zranil muž. Hasiči ho v nosítkách nesli složitým terénem plným brodů až k sanitce.

Hasiči a záchranáři zasahovali u Dudychovy jeskyně, šli pro zraněného muže s nosítky pěšky. | Foto: JSDH Proseč

Náročný zásah za sebou mají záchranáři a hasiči ve skalách poblíž Boru u Skutče. V sobotu před polednem se tady v náročném terénu u Dudychovy jeskyně zranil muž.

„Pán spadl v terénu a zranil si nohu. Hasiči nám pomáhali s transportem pacienta k sanitě. Odvezli jsme ho na ošetření na chirurgii do Litomyšle," sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala.

Na místě zasahovali hasiči z Proseče, kteří terén dobře znají, společně s kolegy z Hlinska. Jednotka vyrazila z Boru stezkou k jeskyni. „U cesty pod jeskyní jsme našli hlouček lidí u potoka a zraněnou osobu. Na místo byl naveden lékař, který zraněnému ošetřil nohu. Muž byl umístěn do košových nosítek a následně složitým terénem plným brodů za spolupráce s HZS Hlinsko transportována 1,5 kilometru k vozidlu ZZS do lomu před obcí Bor," popsali zásah hasiči z Proseče.

Záchranáři s hasiči projeli skalní město. Zásahy v terénu by ulehčila čtyřkolka

Zásahy ve skalnatém terénu Toulovcových maštalí patří mezi ty náročnější. Je potřeba, aby hasiči a záchranáři dobře znali terén a zdejší síť lesních cest. Před časem proto krajští záchranáři absolvovali cvičení ve skalách společně s místními hasiči.

„Zasahoval jsem tady se sanitou několikrát. Dojeli jsme na poprvé, ale byly i výjezdy, kdy jsme trochu bloudili. Je to případ od případu, když to není daleko od cesty, není to složité. Sanita taky všude neprojede, není stavěna do takového terénu,“ tvrdil při cvičení záchranář, který jezdí se sanitou už roky.