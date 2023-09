/FOTO, VIDEO/ Řidiči na Svitavsku z kolon jen tak nevyjdou. Jen co skončila oprava průtahu silnice I/35 Litomyšlí, začaly práce na pětatřicítce kolem Svitav. Dlouhé kolony se táhnou nejen Svitavami, ale i Koclířovem, kudy vedou objízdné trasy. Ani po dokončení první etapy oprav, však dopravní martyrium neskončí, protože je v plánu ještě obnova silnice u Hřebečského tunelu.

Oprava silnice I/35 na Hřebči. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Pondělí, sedm hodin ráno a svitavským Lačnovem se táhne dlouhá kolona aut. Ve stejnou dobu kamiony a desítky osobních aut projíždějí Koclířovem. Začala rozsáhlá rekonstrukce hlavního tahu I/35 od Svitav na Hřebeč a finální práce na obchvatu města. Řidiči se musí obrnit trpělivostí.

„Zahájili jsme zásadní opravu silnice I/35 do hloubky povrchu. V tomto úseku je silnice vytížená, jezdí tady podle posledního sčítání dopravy přes 16 tisíc aut denně, z toho pět tisíc vozidel těžké nákladní dopravy. Podle toho taky současná vozovka vypadá,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Od rána na pětatřicítce pracuje těžká technika, tři frézy a točí se několik nákladních aut, které vyfrézovaný asfalt vozí na skládku u Vysokého Mýta. Ředitelství silnic a dálnic si nechalo udělat podrobný monitoring stavu vozovky a výsledek zněl jasně. Oprava je nutná, jinak by za dva roky museli jít dělníci mnohem do větší hloubky a oprava by tak stála i daleko více peněz.

„Vozovka je na konci životnosti, proto jsme přistoupili k obnově všech živičných vrstev, a to obrusné, ložní a podkladní. Frézujeme do hloubky dvaceti centimetrů, následně opravíme lokální sanace a položíme všechny vrstvy,“ přiblížil postup Stanislav Král, vedoucí oddělení výstavby pardubické pobočky ŘSD.

Rekonstrukce pětatřicítky je rozdělená na dvě etapy. První má být hotová do poloviny října. Po zimní přestávce se dělníci na silnici vrátí v dubnu.

„Během šedesáti dní kompletně vyměníme povrch silnice na čtyřech kilometrech. Příští rok v dubnu nás budou čekat navazující tři kilometry. Obě etapy vyjdou na 133 milionů korun,“ dodal Rýdl. Řidiči musí počítat se zdržením, kolonami a objízdnými trasami. „Nyní jezdí řidiči jednosměrně směrem na Olomouc a opačný směr je veden přes Koclířov. Jakmile doděláme pravou stranu silnice, přestěhujeme se na levou, ale provoz zůstane, jak je nyní,“ doplnila mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková. Na jaře pak dojde nejen na opravu druhého úseku pětatřicítky, ale také na výstavbu kruhového objezdu na křižovatce u Koclířova na tzv. Spáleništi.

Současné omezení potrvá podle Ředitelství silnic a dálnic do 15. října. Ani pak si však řidiči nevydechnou, protože hned druhý den začnou práce před Hřebečským tunelem. „Půjde o napojení stavby k tunelu Hřebeč. Komunikace bude uzavřena a auta budou jezdit do tunelu kyvadlově, s tím, že semafory budou před tunelem, aby auta nestála uvnitř. S dokončením počítáme 31. října,“ vysvětlil Král. Všechny práce mají být podle plánu hotové do jara roku 2024.

Dopravní situace u Svitav je komplikovaná i vzhledem k výstavbě obchvatu města, který jde do finále. Zkoordinovat obě stavby není snadné. „Dokončujeme okružní křižovatku u Svitav, kde probíhají dokončovací práce a napojujeme objezd na komunikace a obchvat. Z toho důvodu vede doprava směrem na Olomouc přes Svitavy, a to až do konce října,“ uzavřel Král. Samotný obchvat Svitav se má pro dopravu otevřít na konci listopadu.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková