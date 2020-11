Zahradničení je pěkný koníček, ale záleží na druhu rostlin na záhonu. Prales z konopí se policii zrovna moc nelíbil. Na svoji zálibu doplatil pěstitel z Litomyšle. Těch jeho 311 rostlin marihuany ho vyjde draho.

Policie "sklidila" v Litomyšli 311 rostlin konopí. | Foto: PČR

Touha vypěstovat nejvyšší rostliny marihuany a tím získat obdiv mezi stejnými výtečníky klidně i na evropské úrovni, to mělo být přání 59letého muže z Litomyšle. Na odlehlém místě se pokusil si svůj sen splnit, jenže vše mu překazili svitavští kriminalisté a jeho úrodu mu předčasně sklidili. "Pěstitel se od 1. dubna do 9. září letošního roku snažil své úsilí schovat až třímetrovým dřevěným "plotem". Možná měl úspěch nadosah, protože rostliny, které kriminalisté odvezli, byly už vyšší než třímetrová zástěna, která je skrývala před pohledem veřejnosti. Odiv nepřijde takový, jaký očekával. Místo úcty „kolegů“, kteří nelegálně konopí pěstují stejně jako on, bude jeho práci hodnotit soudce," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.