BĚLÁ U JEVÍČKA -Na okraji malé vesnice pomalu roste typická dřevěná roubenka. Její majitel David Müller žije v Jevíčku a dlouho hledal chalupu na venkově. Nakonec se rozhodl, že si ji vybuduje sám. Při stavbě se drží postupů, podle nichž tvořili svá obydlí už předci před stovkami let. Výsledná cena domu ovšem výrazně převýší náklady na realizaci zděného domu.

Miluje dřevo

Se stavbou začal David Müller s kamarády letos v květnu. Doufá, že do konce roku stihne roubenku zastřešit. „Používáme smrkové, jedlové a modřínové dřevo. Pracujeme s mokrými trámy, protože dřevo se nekroutí. Roubenku zatíženou střechou necháme dva až tři roky odpočinout, protože dřevo seschne až o patnáct centimetrů,“ přibližuje postup David Müller, který se do dřevěných venkovských stavení se šindelovou střechou zamiloval.

Trámy utěsní zřejmě ovčí vlnou, jako to dělali předci. „Někdo kupuje minerální vlnu, ale zjistili jsme, že surová ovčí vlna je to nejlepší. Obsahuje totiž lanolin, který plně nahrazuje jakoukoliv umělou impregnaci,“ říká Jiří Boček, jeden ze stavitelů.

Vyšší cena

Podle Davida Müllera je roubená chalupa mnohem náročnější než zděný dům. Všechno do sebe musí zapadat. „Jakmile máme trámy připravené, musí se z nich začít stavět, aby zbytečně nevysychaly. Zvenčí dřevo natřeme olejem a v interiérech použijeme vosk,“ vysvětluje David Müller. Do stavby roubené chalupy se pustil, přestože věděl, že domek by vyšel o sto procent levněji a mohl se dříve nastěhovat.

Roubenku hodlá vytápět pouze teplovzdušnými rozvody od krbu. Ovšem i v samém centru Malé Hané se dříve nacházely roubené chalupy. Roubenky stávaly u jevíčského náměstí. Později je lidé omítli. Dřevo přestalo dýchat a shnilo, což je podle pamětníků velká škoda.