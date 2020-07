Současně s prodejem město ale dá podmínky, které stanoví, co ve vybydlené vile může nebo nemůže vzniknout.

„Chceme objekt získat, abychom ovlivnili, co v něm bude. V minulosti jsme hovořili o tom, že by tam byl dobrý děkanát restaurátorské fakulty, ale univerzita na to neměla peníze,“ uvedl místostarosta Radomil Kašpar.

Město čeká, s čím zájemci přijdou, a podle toho bude vybírat. V úvahu může připadnout i hotel.

„Mně osobně by tam hotel nevadil, může tam vzniknout komerční domov seniorů, ale také něco jiného. Nabízeli jsme Kláru i fakultě pro ubytování studentů, ale to odmítli. Čekáme, že přijde více nabídek, protože se jedná o atraktivní lokalitu,“ dodal starosta Daniel Brýdl. Loni se už objevili zájemci a mezi nimi byla společnost, která provozuje několik domů pro seniory.

Ve hře je i demolice

Ozvala se také Česká filharmonie, která uvažuje, že by z Litomyšle udělala svoji letní scénu a vilu Klára by přeměnila na hotel pro filharmoniky.

„Za mě by to určitě měla být veřejná funkce, což hotel je. Ale neměly by tam být byty, aby se vila nadobro neuzavřela,“ podotkl Brýdl. Paradox je, že podle architektů může být vila z konce 19. století i zbourána. „Není památkově chráněna, ale pro Litomyšl by to byla veliká škoda. Dokážu si však představit i velmi moderní přestavbu nebo dostavbu do zahrady,“ řekl starosta.