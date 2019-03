Pro řidiče možná nepochopitelně, ale přesně tak možná skončí několikaleté debaty o napojení obou měst na D35.

Projektanti dálnice právě kvůli napojení Třebové a Ústí původně počítali s mimoúrovňovou křižovatkou u Litomyšle, tu ale nakonec vyškrtli. A to – paradoxně – právě na nátlak radnic v Litomyšli a Třebové, které ji kvůli obavám ze zahlcení měst dopravou zamítli. Měli totiž představu, že jako přivaděč na D35 poslouží obchvat Třebové a Ústí s pokračováním na Choceň. Až později se ukázalo, že dřív než obchvatu se dočkáme spíše prvního letu člověka na Mars.

Radnice se proto nyní vrátily k původnímu plánu přivaděče k Litomyšli. Jenže s křížkem po funuse.

Ředitelství silnic a dálnic ale křižovatku znova do plánů vracet nebude, byla by to velká komplikace. A to nejspíš ani ve zmenšené podobě ve tvaru T namísto původní čtyřramenné, aby nově neobsluhovala samotnou Litomyšl, ale jen přivaděče. S tou jako s možností operuje starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

„Křižovatka Litomyšl – sever ve tvaru T, která by posloužila jen jako sjezd na přivaděče do Ústí a Třebové a jen pro osobní nebo lehkou nákladní dopravu, by nám nevadila,“ řekl Brýdl.

Jeho předchůdce a současný krajský radní pro dopravu Michal Kortyš však odmítá jakoukoliv, i takto redukovanou dálniční křižovatku. Právě s ohledem na vesnice na obou přivaděčích – Němčice a Sloupnice.

„Byli jste někdy v Rakousku? Nebo v Chorvatsku? Víte, jak tam jsou od sebe daleko dálniční nájezdy a jak daleko od měst? Myslím že pár najetých kilometrů navíc skutečně nehraje roli,“ řekl Deníku Kortyš.

Pro napojení Třebové a Ústí Kortyš nadále počítá s vizí obchvatu obou měst, který se na D35 na jihu napojí u Opatova a na severu u Vysokého Mýta. Kraj už kvůli tomu připravuje výstavbu přivaděče, který Mýto i Choceň obkrouží obchvatem a dál povede po opravené stávající silnici do Libchav.

Kvůli vyškrtnutí křižovatky Litomyšl – sever z projektu D35 proto Třebová a Litomyšl ve spolupráci s krajem vymyslely náhradní variantu. „Někde u Němčic by se 'třebovská' silnice novou spojkou propojila s 'ústeckou' a dále pokračovala souběžně těsně vedle D35 k Řídkému, kde je nejbližší dálniční sjezd ve směru na Pardubice. Je to všechno ale jen ve stádiu úvah,“ uvedl Brýdl.

Tato nová silnice by vlastně vznikla jen rozšířením tak jako tak plánované obslužné komunikace, které jsou podél dálnic budované pro vozy údržby a zemědělce.

„Je to dobrý plán,“ kvituje to hejtman Martin Netolický.