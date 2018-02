Z ulice zmizí čtyři vzrostlé stromy

Svitavy – V červnu počítá město se zahájením rekonstrukce kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení na ulici T. G. Masaryka.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Týká se to úseku od budovy městského úřadu až do plochy veřejné zeleně pod budovou finančního úřadu, včetně zásahu do zeleného pásu před budovou VZP. Do pátku bude trvat kácení čtyř stromů, neboť rostou v bezprostřední blízkosti trasy stávající kanalizace a vodovodu. Jedná se o tři akáty před budovou úřadu a javor před budovou VZP.

V podzimních měsících letošního roku, případně v jarním období roku příštího, se počítá s provedením náhradní výsadby stromů podél budovy městského úřadu.