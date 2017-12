Z motorestu udělali ubytování pro seniory

Janov – V místě, kde byli v minulosti lidé v Janově zvyklí zastavovat na oběd, je komunitní dům pro seniory. Ze známého motorestu v obci nedaleko Litomyšle vznikl během krátké doby dům s šestnácti byty.

„Obec se rozhodla koupit objekt v roce 2015. Nechtěli jsme na místě bývalé jednoty a motorestu mít sklady. Měli jsme jasný záměr, co chceme vybudovat,“ řekl starosta Janova Miloš Štika.



Ve stejném roce získala obec ministerskou dotaci a mohlo se začít stavět. Letos na podzim bylo zkolaudováno a první nájemníci už od začátku prosince bydlí. Z celkové kapacity bylo během týdne obsazeno čtrnáct bytů.



Komunitní dům je nyní místem, kde se nachází společenská místnost a malometrážní byty, ucházet se o ně mohou lidé, jimž je více než 60 let a kteří nevlastní nemovitost. „Podobný projekt jsme chtěli dlouhodobě. Chtěli ho i naši občané,“ vysvětlil Štika.



Byty o rozloze 30 – 38 metrů čtverečních jsou za přijatelný nájem. Ten se pro jednotlivce nebo páry pohybuje do tří tisíc korun. „O objekt se stará obec. Nájem je však daný zákonem,“ sdělil starosta Janova.



Obyvatelé komunitního domu musí být soběstační. Neznamená to však, že jsou zcela odkázaní sami na sebe. Externě je od litomyšlské charity zajištěna ošetřovatelská služba. Co se týká například vaření, tak si senioři mohou vařit ve vlastní kuchyňce nebo si nechat jídlo dovézt. Samozřejmostí celého objektu je i bezbariérový přístup.



Celková suma za stavbu byla necelých 19 milionů korun. Dotace od ministerstva pro místní rozvoj byla 10,4 milionu korun. O byty se mohli přihlásit nejen místní obyvatelé, ale i lidé z jiných obcí. Většina z nich však má vztah k obci.