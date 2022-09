„Myslíme si, že tady je šance udělat něco, co nemá žádné město v republice. Kulturní centrum z průmyslového areálu. Nevíme, že by něco takového jinde bylo,“ řekl architekt Martin Rusina. Zbývá jediné. Město musí sehnat peníze na postupnou proměnu někdejšího průmyslového areálu. Levné to nebude, jde o částku okolo 240 milionů korun.

Historické prvky v moderní stavbě. Architekti z kanceláře Rusina Frei propojili ve svém návrhu zachované detaily s novou budovou. „Když jsme sem přišli poprvé, objekt se nám velmi líbil. Člověk vejde dovnitř, vidí velkou plochu a uvědomí si, že to byla významná stavba pro celý region. Odehrála se tady nějaká historie spjatá s městem. Našli jsme detaily, které tady zbyly, a to dřevěné stropy, klenby, sloupy s ornamenty i malé drobnosti, jako jsou výstupy pod střechou, ocelové schodiště. To jsou drobnosti, které zapůsobí, a uvědomili jsme si, že je chceme zachovat,“ vysvětlil architekt Martin Frei.

Chtějí zachovat maximum

Celková demolice nepřichází podle pražských architektů v úvahu a je podle nich také zbytečná. „Snažíme se maximum zachovat, ale nevyhneme se tomu, že část konstrukcí půjde dolů. Z původně průmyslového objektu tvoříme úplně jiný typ budov. Zároveň zachováme její celkový tvar, podobu, navenek i uvnitř přejímáme některé architektonické prvky,“ dodal architekt.

Přitom právě rekonstrukce bude podle něho složitější než postavit nové centrum na zelené louce. „Bude to náročnější, ale u těchto staveb má význam historii zachovat a povznést do nového využití,“ vysvětlil Frei.

I to byl jeden z důvodů, proč návrh kanceláře Rusina Frei odbornou porotu architektonické soutěže nejvíce zaujal. „Návrh podle nás nejlépe splňoval požadavky, které začínají slovem pokora, přiměřenost, laskavost, vstřícnost k okolí. Hodně důležité je i to, že se dá areál opravovat postupně po malých krocích, jak bude město mít peníze,“ uvedla předsedkyně poroty a architektka Eva Eichlerová.

Peníze budou u přestavby staré mlékárny hrát zásadní roli. Rekonstrukce celého areálu se odhadem pohybuje okolo 240 milionů korun. Tolik peněz město ale nemá. „Musíme se domluvit na postupu zpracování dokumentace s architekty a poté řešit finanční zdroje. Víme, že na celý objekt najednou nikdy peníze neseženeme. Bude záležet na tom, jak rozvrhneme etapy, čím se začne, na co bude reálné sehnat za dotace. Standardně se udělují na knihovny, depozitáře a každý rok jsou dotace i na brownfieldy,“ sdělil starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

První etapa by mohla být hotová do pěti let, pokud město sežene finance. Není vyloučené, že by první na řadě mohla být knihovna. Ta v současné době sídlí na zámku a její kapacita už nestačí. „Knihovna na zámku je krásná, ale malá. Nejen pro knížky, ale i pro lidi. Není tam místo pro děti, družinu nebo teenagery. Není tam klid. Nová knihovna by měla být větší. Moderní knihovna je také místem setkávání,“ řekla ředitelka třebovské knihovny Lenka Greplová. Nová knihovna vznikne přestavbou kotelny v areálu mlékárny.

Chybí kulturní sál

Hlavně ale Moravská Třebová potřebuje kulturní sál, protože většina akcí se odehrává ve dvoraně muzea. To není ideální, kapacita je malá a kulturní akce jsou tak pro město ztrátové. „Taneční se konají ve dvoraně, kde to na dlažbě klouže. Na věneček nemohou prarodiče, protože není místo. Potřebujeme prostory pro taneční, plesy, divadlo a kvalitní kulturu. V současné době je naše kultura v muzeu kvůli nízké kapacitě natolik dotovaná, že je jakýkoliv pořad ztrátový, pokud nejde o koncert na zámku, kde je velká kapacita,“ uvedla ředitelka kulturních služeb Marie Blažková.

Architektonická kancelář Rusina Frei má na svém kontě řadu zajímavých projektů v celé České republice. Na Svitavsku jsou podepsaní pod obnovou nábřeží řeky Loučné v Litomyšli z roku 2017. Vloni zpracovali návrh na obnovu areálu Sokolí hnízdo u Pravčické brány v Českém Švýcarsku.



Sál, knihovna, kavárna, místo pro výstavy, to všechno architekti do kulturního centra zapracovali. Vešlo se i menší bydlení. „V Moravské Třebové je na jedné straně náměstí se zámkem a protipólem je muzeum s parkem. Přistoupili jsme k tomu tak, že tady vytvoříme zelené náměstí. Bude tu klid, park, knihovna, zahrada, možnost relaxace, výstavy, kavárna… V tom nám to přijde silné, ta unikátní poloha, a přitom jsme pořád v centru,“ řekl Frei.

Vybudování nového kulturního centra je pro Moravskou Třebovou jednou z priorit. Otázka je, jak se městu v současné ekonomické situaci podaří sehnat peníze. „Nenazval bych to prioritou města číslo jedna. Musíme také připravit podmínky pro bydlení. Ale jde to ruku v ruce, kdo sem přijde bydlet, chce odpovídající prostředí. Kultura je neoddělitelnou součástí. Projektů máme více a musíme balancovat, na co budou peníze,“ uzavřel Mička.

Nové kulturní centrum má zahrnovat společenský sál s kapacitou 250 až 500 osob, menší kinosál pro 80 lidí, městskou knihovnu, depozitář muzea nebo bar, kavárnu a prostory pro spolkový život. Součástí je i nové parkoviště. Město koupilo areál mlékárny Miltra v roce 2020 za 11 milionů korun.