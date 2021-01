Třetí díl pořadu České rybí legendy odvysílala Česká televize minulou středu. Tentokrát se Vágner vydal na lov sumců, který započal na Vranovské přehradě. Poté si ale chtěl zachytat na Pardubicku.

„Nejen, že je tu Labe, ale jsou tu velmi staré pískovny, kde se už před dvaceti roky chytali dvoumetroví sumci. Letos poprvé se tu povolilo chytání z lodi, zavážení, chytání s vábničkou. Letos je obrovská šance pokusit se jednu z těchto velikých ryb chytit,“ vysvětlil Vágner v pořadu své úmysly.

Na pomoc si vzal Richarda Konopáska, majitele rybářského obchodu v Pardubicích, který ho s místními vodami seznámil. „Jezdil jsem sem jako malý kluk s tátou od svých tří, čtyř let,“ svěřil se Konopásek, zatímco Vágnerovi ukazoval jednu vodní plochu za druhou.

„Myslím, že v okolí není voda, kde bych nerybařil,“ dodal rybář z Pardubic.

Nakonec si Vágner vybral malou zarostlou pískovnu v blízkosti opatovické elektrárny. Pochvaloval si zejména trávy, keře a stromy zasahující do vody, které sumcům vytvářejí vhodné podmínky. „Už dávno vím, že v takhle malých vodách se mohou ukrývat obrovské ryby, o kterých nemají lidi vůbec ani tušení,“ zhodnotil Vágner.

Na pískovně potkal i rybáře, kterého se ptal na zkušenosti s místní vodou. „Vloni, když jsem tahal šedesátku kapra, tak mě za něj sumec vzal. Na kaprovi byl otisk 32 cenťáků,“ prozradil Vágnerovi místní rybář svůj odhad, že voda asi opravdu ukrývá obrovské ryby.

Dvě hodiny po přidělání první nástrahy přišel kromě bouřky také první záběr. „Nádhera. Tak sto osmdesátka, z téhle ryby mám obrovskou radost,“ radoval se Vágner, když se mu do lodi podařilo vytáhnout obrovského sumce, kterému dal pusu a opět ho pustil zpátky do vody. To mu ale nestačilo, na Pardubicku zůstal dál a vyplatilo se. „Dlouho jsem nenarazil na tak zajímavou vodu, jako je tahle pískovna. Už tím, jak je stará, to vidíte, jak jsou ty břehy zarostlé, jak je čistá voda, trávy ve vodě. Krásná, doopravdy hodně magická voda, která po velké rybě vyloženě smrdí,“ popsal místo a chvíli na to přišel záběr. Prut se Vágnerovi pořádně ohnul a jemu dalo práci než na loď vytáhl rybu, kterou nazval Králem zapomenuté pískovny. Sumec měřil 197 centimetrů.

Poté se Vágner vydal na další vodní plochu na Pardubicku a i ta mu vydala velkou rybu. Poutavý pořad by ale mohl na zobrazená místa přilákat mnoho rybářů, z čehož mají obavu majitelé písníků. „Očekáváme invazi rybářů, kteří tu rybu budou chtít dostat také a vyfotit se s ní. Brzy se chystáme oblast uzavřít,“ řekl Pavel Kohout, starosta Opatovic nad Labem, kterým patří jeden z písníků u elektrárny. S dalšími majiteli chtějí oblast uzavřít tak, aby rybáři nemohli auty zajíždět až na břeh a chovali se tak šetrněji k přírodě. Tomuto záměru zatím ale brání dostavba dálnice D35.