Zámeckému návrší chybí peníze za měsíce, kdy musel být kostel i další objekty na návrší zavřené. Měsíční výdaje činí okolo půl milionu korun a na jaře byl příjem nula. Snížili mzdy, ale to nestačí. „Je těžké výpadek dohnat. Potřebovali bychom, aby přišlo dvacet tisíc lidí,“ říká Zandler. Rozhodl se proto spojit záchranu rozpočtu organizace s osobní výzvou.

„Každý den ráno se jdu vykoupat do řeky Loučné a za každou prodanou vstupenku na zámecké návrší tam vydržím jednu vteřinu. Spočítal jsem si, že pokud přijde opravdu dvacet tisíc lidí, tak mě letos čeká více než 5,5 hodiny studeného koupání,“ počítá Zandler.

Jeho výzva se šíří sociálními sítěmi. Do studené vody za ním chodí lidé a společně zvou turisty do Litomyšle. Akce Zámecké návrší v Litomyšli volá o pomoc má ohlas a díky výzvě do města jezdí návštěvníci i opakovaně. „Známý vždy přijde, koupí vstupenku a jde pryč. Měli jsme i rodačku z Litomyšle, která žije v Itálii, přišla, zaplatila a odešla. Ozvali se už i lidé, kteří u nás chtějí udělat akci,“ dodává ředitel.

Na čaj do řeky

Je sedm hodin ráno, David Zandler vyjde z domu a zamíří jako každý den k řece Loučné. „Málokdo ví, že se sem kdysi chodili lidé koupat a pláž byla na loukách. Je škoda, že se už lidé dneska v řece nekoupou. Ztrácíme vztah k přírodě,“ míní Zandler.

Společně vyrazíme k vodě. Řeka je za jeho domem poměrně hluboká a čistá. „Voda má asi deset stupňů,“ podotkne ředitel zámeckého návrší v Litomyšli a s termoskou s čajem a hrnečkem zapluje do řeky. Žádné zkoušení vody palcem u nohy, prostě se zanořit. Překvapivě se voda nezdá ledová, jak jsem čekala. „Dnes to máme zhruba na minutu a půl,“ říká Zandler, který se otužuje už 34 dní. Lehce se vyděsím, ale zbytečně. Ve vodě by se dalo vydržet mnohem déle.

Zámecké návrší může podpořit kdokoliv. Nemusíte přitom ani chodit do ledové vody. Stačí přijet nebo si vstupenku, která platí až do konce roku 2021, koupit on-line.

A na zámeckém návrší v Litomyšli je co navštívit. V piaristickém chrámu se dokonce zabaví i děti. Vyzkouší si, jak voní kadidlo, jak zvoní zvony, navrhnou vitráž nebo objeví relikvie. A nenechte si ujít výstup na vyhlídku chrámu.