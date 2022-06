Občas pověsí Jiří Jadrný z Litomyšlské nemocnice bílý plášť na věšák a vyrazí na misi do zahraničí. Lékař z litomyšlského oddělení ARO a záchranné služby se vrátil z válkou zasažené Ukrajiny, kde pomáhal s péčí o raněné a převážel ženy a děti do bezpečných míst. Na mise jezdí Jiří Jadrný přes dvacet let. Pomáhal už v Sýrii, Kosovu, Haiti, Afghánistánu nebo v rumunském Banátu.