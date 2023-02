Přes 250 let starý dům, kde bývala hospoda, roky chátral. Před čtyřmi lety budovu koupila obec a pustila se do nákladné obnovy. Pro obec to bylo velké sousto, ale zastupitelé dokázali využít státní dotace. „Málokdo věřil, že se rekonstrukce podaří. Není to jen práce zastupitelů, ale také občanů. Když je potřeba, sejdou se místní lidé i chalupáři a přiloží ruku k dílu,“ podotkl starosta Příluky David Šimek.

Příluka má po 15 letech zase obchod. Zaměří se na regionální potraviny

Stará hospoda sice zvenku vypadala, že je ve špatném stavu, ale uvnitř to prý tak zlé nebylo. Během opravy se však ukázaly problémy, které bylo nutné řešit.

„Původní sál byl dispozičně stejný, při opravě jsme zjistili, že v jednom místě padá strop, museli jsme ho shodit a všechny trámy vyměnit. Zachovali jsme co nejvíce původních prvků. Tyto nemovitosti je škoda zateplovat a jsem rád, že na domě nemáme žádný polystyren. Zaniklo by tak to hezké, co postavili naši dědové,“ vysvětlil Šimek.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková

Benátský štuk, nebo prokouřený strop?

Řemeslníci udělali kompletně nové omítky, střechu, rozvody a ve výčepu bývalé hospody objevili i jednu zajímavost. Na první pohled to vypadalo jako benátský štuk, ale ten to nebyl.

„V bývalé hospodě jsme oškrabali strop a natřeli na bílo. Jenže vystoupla žlutá barva. Úplně prokouřený strop, který se zdál jako benátský štuk. Museli jsme dát více vrstev bílé barvy, abychom to překryli,“ přiblížil zajímavost starosta.

V Příluce je samoobslužný bar pro turisty. Vše je za dvacku, platí se i QR kódem

Obec koupila bývalou hospodu zhruba za 700 tisíc korun, ale rekonstrukce přesáhla 16 milionů korun. Bez pomoci státu by si takovou investici malá vesnice dovolit nemohla.

„Vesnice s 165 obyvateli má roční rozpočet kolem pěti až šesti milionů korun. I proto by rekonstrukce čistě z obecních peněz nebyla možná. Zastupitelstvo obce však využilo možnosti čerpat finanční prostředky z národních dotačních titulů, které spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Díky tomu Příluka získala dvanáct milionů ze zdrojů mimo obecní rozpočet,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

V novém Příluckém domě se nachází obecní úřad, klubovna i zasedací místnost, obecní prodejna a v patře velký sál se zázemím pro kulturní akce.

V Příluce to žije: