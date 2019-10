Než přišla svoboda. Výstava k výročí 30 let sametové revoluce je nyní k vidění na náměstí v Moravské Třebové.

Výstava k výročí 30 let sametové revoluce je nyní k vidění na náměstí v Moravské Třebové. | Foto: Václav Dokoupil

Jak se žilo před rokem 1989? K jakým změnám došlo díky sametové revoluci? Výstava je pro všechny, tedy nejen pro pamětníky, ale především pro mládež, která dobu před rokem 1989 nezažila. Výstava v Moravské Třebové zůstane do 30. října. Pak se přesune do Litomyšle, kde bude od 1. do 18. listopadu na Toulovcově náměstí.