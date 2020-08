Veterán klub Litomyšl společně s Czech Bugatti Clubem pořádá 4. ročník Vzpomínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy spojenou s výstavou historických vozidel na zámku v Litomyšli a v areálu Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.

Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy v Litomyšli v roce 2018 | Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

Akce se koná od 7. do 9. srpna. K vidění budou historická vozidla do roku výroby 1948 a dobová móda. Vždy se účastní i posádky ze zahraničí. Lákavou novinkou bude letos páteční večerní projížďka veteránů Litomyšlí. V sobotu odstartují stroje v 8.45 hodin na cestu do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. Večer po návratu se v Litomyšli koná další program a módní přehlídka.