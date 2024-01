Permanentní mejdan čeká v letošním roce Litomyšl. Město si připomene několik výročí, ale především 200 let od narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Radní vyčlenili na oslavy miliony korun, rodný byt Smetany čeká zásadní rekonstrukce a letošní festival Smetanova Litomyšl přinese všechny opery litomyšlského rodáka.

Byt litomyšlského rodáka a slavného hudebního skladatele Bedřicha Smetany se dočká kompletní rekonstrukce. | Video: Kristýna Sauerová

Přípravy na kulatiny Bedřicha Smetany začaly v Litomyšli už před několika měsíci. V plánu jsou kulturní akce, ale zásadní proměnu čeká i rodný byt v zámeckém pivovaru, kde se Smetana 2. března 1824 narodil.

Dělníci se už pustili do práce. „Aktuálně je v bytě vše rozkopané, dělají se rozvody elektřiny, což by měla stavební firma stihnout do konce dubna. Současně soutěžíme vybavení interiérů,“ uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Součástí festivalu bude i premiéra celovečerního filmu nejen o životě Bedřicha Smetany s názvem Neslyším ničeho.

Rodný byt návštěvníkům po rekonstrukci nabídne jednak pohled do doby, kdy tu žil malý Bedřich Smetana, ale expozici nově obohatí i moderní prvky. „Vybíráme dodavatele atypických, moderních prvků, ale budeme také kupovat historický nábytek. Architekt Petr Všetečka přišel s konceptem, že bychom neměli do expozice umístit kousky, které jsou zapsané v muzejních sbírkách. Na volném trhu proto nakoupíme starožitnosti, aby se dal rodný byt využít na menší akce nebo koncerty,“ vysvětlil Brýdl.

Režisér filmu Alois Nebel oživí Smetanův rodný byt v litomyšlském pivovaru

V interiéru nebude chybět ani piano, které pro Litomyšl na míru vyrobila firma Petrof Hradec Králové. Hudební nástroje je sice moderní, ale architekti ho nechal upravit do historické podoby. Do 200. výročí narození Bedřicha Smetany nebude byt hotový, jeho slavnostní otevření je v plánu na zahájení 66. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. „Pevně doufáme, že vše do festivalu stihneme. Jinak jednáme s kanceláří prezidenta republiky, aby Petr Pavel přijel na zahajovací koncert a současně otevřel i opravený rodný byt Smetany,“ doplnil starosta. Smetanova rodná „světnička“ byla poprvé otevřena veřejnosti v roce 1924, tedy 100 let poté, co se tam Bedřich Smetana narodil.

Tím ale oslavy výročí rozhodně nekončí. Město plánuje několik velkých akcí, jedna z nich se uskuteční přesně v den narození Bedřicha Smetany a na zámeckém nádvoří zase poteče pivo proudem. „Zároveň si připomeneme také 100 let od odhalení pomníku Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Smetanovo narození oslavíme v Litomyšli 2. března velkou městskou slavností Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek,“ připomněl Brýdl.

Podívejte se, jak se slavilo před 10 lety:

'Vyvalte sudy!' zaznělo po 190 letech na nádvoří zámku

Rok 2024 se ponese i v duchu celonárodních oslav, které zaštítí projekt Smetana 200. Jedním z vrcholů smetanovského roku bude letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl. „Spolu se zahájením festivalu bychom měli slavnostně otevřít také zrekonstruovaný rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru, obnovenou městskou obrazárnu a nový zámecký okruh. Součástí oslav bude i velká výstava Bedřich Smetana a Litomyšl v Regionálním muzeu a litomyšlská knihovna připravuje hru pro malé i velké, která propojí různá místa v Litomyšli spojená se jménem Bedřicha Smetany,“ přiblížil Brýdl.

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli a zemřel 12. května 1884 v Praze. Byl významným skladatelem období romantismu. Mezi jeho nejznámější díla patří opera Prodaná nevěsta, která je považována za prototyp české národní opery, cyklus symfonických básní Má vlast a Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života.

Velké oslavy znamenají také více peněz. V rozpočtu města však zastupitelé s výročím Smetany počítali. „Rádi bychom důstojně oslavili 200 let od narození Bedřicha Smetany, ale i 110 let od narození Zdeňka Kopala nebo výročí zápisu zámeckého areálu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO,“ upřesnil místostarosta Radomil Kašpar. Na oslavy 200. výročí narození Bedřicha Smetany město vyčlenilo v rozpočtu částku ve výši 2,5 milionu korun. Stejnou sumu pak utratí také za nákup nového klavíru pro Smetanův dům.

Oslavy finančně podpořil i Pardubický kraj. „Vzhledem k mimořádnému roku jsme se shodli na navýšení krajské podpory pro festival Smetanova Litomyšl na 3,5 milionu korun,“ řekl hejtman Martin Netolický. Součástí festivalu bude i premiéra celovečerního filmu nejen o životě Bedřicha Smetany s názvem Neslyším ničeho. Projekt Smetana 200 podporuje i ministerstvo kultury, stát na Rok české hudby spojený se jménem Bedřicha Smetany uvolnil 200 milionů korun. Do celého projektu se zapojí i Národní divadlo, festival Pražské jaro, Česká centra, Český spolek pro komorní hudbu nebo Unie českých pěveckých sborů.

Víme, které silnice bude letos na Svitavsku ŘSD opravovat. Podívejte se

Vyvrcholení oslav se uskuteční v USA v Carnegie Hall v New Yorku, kde Česká filharmonie odehraje tři koncerty. „My tam jednáme, jestli by v New Yorku při té příležitosti mohla proběhnout výstava Fenomén Litomyšl v Českém centru,“ podotkl Brýdl.

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli a zemřel 12. května 1884 v Praze. Byl významným skladatelem období romantismu. Mezi jeho nejznámější díla patří opera Prodaná nevěsta, která je považována za prototyp české národní opery, cyklus symfonických básní Má vlast a Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života.

Zdroj: Kristýna Sauerová