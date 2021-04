Pardubický kraj chystá opravu silnicez Křenova do Pohledů, začít má v srpnu. Rekonstrukce vyjde na 134 milionů korun. Jedná se o sedmikilometrový úsek silnice II/366 od křižovatky s I/43 v Hradci nad Svitavou přes Sklené, Pohledy až do Křenova.

Hotovo má být za 346 dní. Kraj současně vyhlásil výběrové řízení na navazující úsek z Pohledů do Hradce nad Svitavou. Původně kraj počítal na modernizaci silnice z Křenova do Pohledů s 324 miliony korun. „Nízká cena nás překvapila, proto jsme se opakovaně dotazovali, čím je pokles způsoben. Jedná se především o změnu technologie, kdy není nutné dehet z konstrukční vrstvy vozovky uskladnit a zlikvidovat, ale je možné jej vrátit zpět do konstrukční vrstvy. Tento postup výrazně šetří náklady, ale nemá vliv na kvalitu výsledného díla, což dodavatel zaručil,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Přibude také nová zeleň. Torzo alejí podél silnice bylo vykáceno a bude vysázena náhradní zeleň s převahou ovocných stromů. Projekt počítá s úpravou autobusových zálivů a zastávek.