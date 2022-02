"Kamarádi v Litomyšli chodí do školy až na osmou. Ti se mají, že si můžou přispat," říká Jirka. Vedení školy přišlo s návrhem, že by vyučování v Dolním Újezdu taky mohlo začínat déle, a to v osm hodin.

"Všechny vesnické školy mají od osmi hodin, někde i od půl deváté. Zaznamenali jsme dotazy od rodičů, zda by šel začátek vyučování posunout, protože menší děti ráno první hodinu pospávají," vysvětluje ředitel újezdské školy Jan Sigl. Rozhodnutí ale nechce udělat s kolegy od stolu. Do jednání proto zapojí všechny rodiče.

"Připravujeme dotazník pro rodiče, aby se nám vyjádřili. Pokud bude většina pro posun na osm hodin, musíme hned začít jednat s autobusovými dopravci a Pardubickým krajem. Změna není úplně jednoduchá, ale možná je. Neznamená, pokud tu něco funguje spoustu let, že to nelze změnit," dodává Sigl.

Hlavní slovo při rozhodování tak budou mít rodiče. Už nyní je ale jasné, že diskuze budou vypjaté. "Pracuji od půl osmé v Litomyšli, takže u školy vysadím děti a jedu do práce. Všechno mám akorát, Pokud by začínala škola déle, musely by naše děti asi do ranní družiny, takže to stejně nic neřeší. Jsem proti posunu," krčí rameny Eva ze sousední vesnice. Naopak děti by změnu uvítaly. "To bych mohl spát až do půl osmé," raduje se Tomáš, který bydlí blízko školy.