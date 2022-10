Více se o lokálce Choceň - Litomyšl dočtete ZDE

Původně se hovořilo o novém prostoru pro menší akce nebo výstavy. Z výtopny ale vznikla veřejná dílna. Dominik Kovář a Martin Friedl před dvěma lety uspěli se svým projektem komunitní dílny v participativním rozpočtu. Hledali prostory a bývalá výtopna se jejich péči během několika měsíců proměnila v Dílnu Litomyšl.

„Jsme tady v nájmu, který vychází na zhruba 40 tisíc korun ročně. V rozpočtu jsme si nechali peníze na celý příští rok, aby nám to vyšlo na nájem a energie. Pak uvidíme podle zájmu lidí, jak bude projekt pokračovat,“ uvedl Dominik Kovář, jeden z autorů projektu Dílna Litomyšl. V participativním rozpočtu město na projekt uvolnilo 300 tisíc korun.

Vstupné se neplatí

V Dílně lidé najdou ruční nářadí, elektrické pomocníky i základní materiál. „Nemůžeme svářet ve velkém, ale malou svářečkou venku to půjde. Máme tady běžné ruční nářadí, zvládneme i menší kovoobrábění. Dominik sem tlačí truhlářskou dílnu. Každopádně to není myšlené jako levná opravna. Lidé si musí vše udělat sami, my jim kdyžtak pomůžeme,“ vysvětlil Martin Friedl, který pracuje jako elektrotechnik.

Dominik Kovář je strojní konstruktér a oba jsou nadšení technici, kteří v Litomyšli zakládali před lety elektro kroužek pro děti. Do Dílny může přijít kdokoliv. „Zatím je v plánu, že budeme mít otevřeno každý čtvrtek od 16 do 20 hodin. Uvidíme podle zájmu, případně otevřeme i další dny. Kdokoliv si může přijít něco opravit nebo vyrobit,“ dodal Kovář. Vstupné se tu neplatí, projekt mohou lidé podpořit dobrovolným příspěvkem do kasičky.

Komunitní dílny fungují ve velkých městech, kde lidé nemají tolik možností mít garáž s ponkem a nářadím. Lidé ji mimo jiné využívají v Brně, Ostravě nebo v Praze na Chodově.