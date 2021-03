Ze seznamu drážních budov, kterým hrozí demolice, tak zmizela první stavba. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda se dohodl s vedením Litomyšle, že zachovají místní výtopnu s vodárnou. Ta je stará zhruba 150 let a železniční nadšenci o její záchranu usilují dlouhodobě.

„Dojde k vyčistění vodárny a ubourání nepůvodních přístavků. Budeme s městem hledat možnosti, jak nádražní objekty využít při letních akcích,“ sdělil Svoboda.

Správa také zkultivuje okolí historické stavby a bude dále ve spolupráci s městem Litomyšl jednat o jejím možném využití veřejností. „Nabízí se otevření pro jednorázové akce a výstavy ve městě,“ dodal Petr Dvořák, který se na záchraně stavby podílel. Objekt vodárny a výtopny zůstane v majetku Správy železnic. V letošním roce počítají s nezbytnými zajišťovacími pracemi.

Litomyšlská výtopna se na konci minulého roku objevila s dalšími desítkami objektů na seznamu budov k nacenění pro demolici. „Objekty jsou prázdné a nadále nevyužitelné. Většina vytipovaných objektů jsou už nevyužívaná stavědla, výhybkářská stanoviště, strážní domky ve špatném stavebně technickém stavu a s nevyhovujícími nebo chybějícími inženýrskými sítěmi, často v těsné blízkosti dráhy, případně s problematickým přístupem,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

V seznamu se nacházejí ale i domy v zachovalém stavu, jako je třeba strážní domek na trati z Letohradu do Lichkova, který má plastová okna z roku 2008. Strážní domek u železničního přejezdu mezi Kunčicemi a Verměřovicemi ale půjde k zemi. Město nemá o budovu zájem. „Budova je ve velmi špatném stavu, popraskaná a také v těsném sousedství kolejí a přejezdu. Objekt je řadu let nevyužívaný a potřebujeme investovat do stávajícího městského majetku,“ vysvětlil starosta Letohradu Petr Fiala.

Demolice čeká zřejmě i zastávku v Jevíčku, i když se město snažil přesvědčit jeden nadšenec, aby objekt zachránili. Marně. „Řekli jsme v radě, že peníze na záchranu domku nedáme. Objekt je v katastru Jaroměřic, dva kilometry od Jevíčka. Pro nás je to daleko a nemá význam ani na přestavbu na byty nebo něco podobného,“ vysvětlil místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář.

V Jevíčku vlaková doprava už de facto nefunguje. Po trati jezdí pouze nákladní doprava, cestující nikoliv, takže město nevidí v záchraně železniční budovy smysl. Zastávka je navíc ve špatném technickém stavu a město řeší řadu jiných investic, které mají vyšší prioritu.

Pardubický kraj:



Újezd u Chocně – objekt WC

Třebovice – strážní domek čp. 198

Slatiňany – stavědlo 2

Nectava – budova zastávky

Jevíčko – budova zastávky

Prostřední Lipka – budova zastávky

Bílá Voda – skladiště

Květná – strážní domek čp. 94

Kunčina – skladiště

Bezpráví – strážní domek čp. 54

Litomyšl – remíza

Letohrad – strážní domek čp. 97

Lanšperk – budova zastávky

Heřmanův Městec – stavědlo č. 1