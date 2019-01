Biskupice/ Moravská Třebová - Vítězné vzorky pálenek na Biskupickém kaléšku vydraží. Výtěžek věnují pořadatelé Dětskému domovu v Moravské Třebové.

Výtěžek z dražby vítězné pálenky z festivalu Biskupské kaléšek poputuje stejně jako vloni do Dětského domova v Moravské Třebové. | Foto: Pavlína Horáčková

Vloni získal nejlepší vzorek slivovice místostarosta Třebové Václav Mačát za osmdesát tisíc korun. Peníze využili v domově na rekreaci dětí a letní tábory. Děti, které nežijí s rodiči, se tak podívaly do Krkonoš, na Ramzovou, do Mladočova nebo do westernového městečka Šiklův Mlýn.