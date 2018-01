Výstavbu domova pro seniory zrychlí dotace a nikoliv petice

Litomyšl – Na neutěšenou situaci v sociálních službách v Litomyšli si stěžují autoři petice, kterou podepsalo šest set lidí. Vedení města žádají, aby byl co nejrychleji postaven nový domov pro seniory. Ten si přeje i ředitelka Centra sociální pomoci, které je největším poskytovatelem služeb pro staré lidi ve městě.

DOMOV PRO SENIORY je hotov pouze na papíře. Na stavbu za 178 milionů korun chybí peníze. Město hospodaří s rozpočtem zhruba 300 milionů a tři čtvrtiny tvoří mandatorní výdaje.Foto: archiv města

„Za sebe mohu říci, že systém sociálních služeb je ve městě nastaven velmi dobře. Litomyšl je ve srovnání s podobně velkými městy v republice co do rozsahu poskytování sociálních služeb skutečně na špici,“ řekla ředitelka centra Alena Fiedlerová. Nesouhlasí tak s prohlášením, že je péče o staré občany ve velmi neutěšeném stavu. O jejích slovech svědčí i fakt, že město letos do sociální oblasti uvolnilo 6,6 milionu korun. Zatímco před třemi lety to byla částka čtyři miliony korun.



Ředitelka si je zároveň vědoma toho, že je nový domov pro seniory potřeba. Obě budovy, kde se o staré lidi v současnosti starají, byly naposledy rekonstruovány před pětadvaceti lety. Navzdory neustálému vylepšování prostor i vybavení není vše ideální.



„Dříve byl klientem senior, který jezdil na výlety, bavil se. Trend péče rodinou v důsledku znamená, že našimi klienty se lidé nyní stávají ve chvílích, kdy jsou velmi či zcela odkázání na péči druhé osoby a potřebují nepřetržitou pomoc v sociální i zdravotní oblasti,“ vysvětlila ředitelka. Nový domov by měl život starých lidí vylepšit a stejně tak i podmínky zaměstnanců, kteří k náročné práci potřebují adekvátní zázemí.



Projekt výstavby město připravuje od roku 2015 a v současnosti je ve fázi před vydáním stavebního povolení. Jedinou překážkou, která brání výstavbě, jsou finance. Celkové náklady jsou odhadovány na 178 milionů korun a město dlouhodobě usiluje o získání investičních prostředků.



„Máme schválený i úvěr ve výši sto milionů korun, ale v případě, že nebude poskytnuta významnější částka ze státních peněz, tak si nemůžeme dovolit dům pro seniory postavit,“ sdělil starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Nezbývá tedy v současné době nic jiného než čekat, zda se podaří získat dotaci, která by pokryla významnou část potřebné výstavby.