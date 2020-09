Od letošního roku platí lidé v Litomyšli vyšší daň z nemovitosti. Její zvýšení mnoho obyvatel města naštvalo. Zvedla se totiž i o polovinu a třeba v Nedošíně ještě více. Zejména pro rodiny a seniory to není malá částka.

Za peníze z daní Litomyšl opravuje městský majetek. | Foto: Město Litomyšl

Majitel rodinného domuo zastavěné ploše 120 metrů čtverečních v Nedošíně ročně platil pětistovku, nově to jsou téměř dva tisíce korun. Lidé jsou naštvaní. „Dojít z Nedošína do Litomyšle trvá 45 minut. To není stejná obec. MHD večer a o víkendech nejezdí. Spousta domů pořád nemá kanalizaci a několik domů ji ani nechtělo. Lidé si postavili čističku a k připojení byli donuceni. Nejedná se o stejnou občanskou vybavenost. Nemáme tu školu, školku nebo obchod. Za vším do Litomyšle musíme dojíždět,“ stěžoval si Tomáš Suchý z Nedošína.