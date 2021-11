/FOTO/ Balíky těstovin, rýže nebo konzervy. V sobotu se v celé republice uskutečnila tradiční Sbírka potravin. Zapojily se také obchody v Pardubickém kraji. Lidé v Česku nakoupili pro potřebné 410 tun potravin i drogerie. Jen ve Svitavách charita nasbírala více než tunu.

Lidé na Svitavsku se zapojili do Potravinové sbírky. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

V Moravské Třebové pomáhali se Sbírkou potravin zdejší skauti. V Penny Marketu se střídali už od samého rána. „O sbírku byl docela velký zájem. Lidé chodili, nakupovali potraviny. Sice jídlo podražilo, ale lidé ví, že je potřeba pomáhat, takže rádi darují. Je to podobné jako v předešlých letech,“ uvedl Vojtěch Wölfel, skautský vedoucí z Moravské Třebové. Od lidí společně s dalšími dobrovolníky přebíral balíčky trvanlivých potravin, konzervy, někdo přidal sladkosti pro děti nebo marmelády. „Někdo koupil pár věcí, ale měli jsme i pár lidí, kteří přivezli vozík narvaný jídlem. I tací se našli,“ dodal Wölfel. Někteří ale utrousili u dobrovolníků i drsné poznámky. „Nakupovat pro nějaký nemakačenka, ať jdou pracovat jako my,“ nadával starší muž v supermarketu v Moravské Třebové. Lidé ale většinou chápali, že v této těžké době je nutné pomáhat seniorům nebo matkám samoživitelkám. „Hlavně ať se to dostane do správných rukou. Pomáhat je potřeba,“ prohodila žena, která do vozíku přihodila těstoviny a polévky. Přispívali také lidé v litomyšlském obchodu Billa. Odtud zboží putovalo do krajské Potravinové banky v Chotovicích.