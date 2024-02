Vypuštěný a vystěhovaný. Takhle už bazén ve Svitavách nikdy neuvidíte

/DNES UŽ ARCHIVNÍ FOTO/ Bazény jsou prázdné, šatny vystěhované a tobogan před likvidací. Poslední plavci vylezli z vody minulý týden. Plavecký bazén ve Svitavách je připravený na kompletní opravu. Zbývá podepsat smlouvu se stavební firmou a do bazénu mohou nastoupit dělníci. Nejnižší podanou cenovou nabídku nabídla společnost VCES, a to ve výši 205,8 milionů korun. Plavci znovu skočí do vody v září roku 2025.

Bazén ve Svitavách je těsně před rekonstrukcí. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

„Byli jsme si naposledy zaplavat na konci prosince. Bylo to spíš z nostalgie, poslední dobou jsme už jezdili do Litomyšle, protože dětem byla ve svitavském bazénu zima," řekla Hana Kopecká ze Svitav. Právě problémy se vzduchotechnikou byly jedním z mnoha důvodů pro rekonstrukci bazénu. V současné době jsou už oba bazény vypuštěné a nábytek vystěhovaný. „Bazény vypouštíme postupně a pomalu, abychom nezahltili čistírnu odpadních vod. Velký bazén měl 467 kubíků vody a malý 40,5 kubíků. Pro představu, vypouštění vody trvalo asi den," uvedl jednatel společnosti Sportes Bronislav Olšán. Část nábytku, skříněk a dalšího vybavení společnost využije na jiných sportovištích ve Svitavách, o která se stará. Zbytek půjde do likvidace, protože po rekonstrukci dostane bazén moderní vybavení. V nové stavbě zůstanou zachovány obě bazénové vany, které však budou mít nové obklady. Jinak však dělníky čeká výměna technologie, instalace nové vzduchotechniky, rozvodů elektřiny, vytápění a modernizace úpravy vody. Přečtěte si: To dáme! Plavci ze Svitav trénují u sousedů, než bude svitavský bazén opravený „Přibyde nám tady velká vířivka, která lidem hodně chyběla. Novinkou bude bazén pro nejmenší děti s herními prvky. Navíc vznikne v malé bazénové hale tepidárium a počítáme s vytvořením dvou parních kabin, a to solnou a bylinkovou," přibližuje zásadní změny Olšán. Objekt čeká taky rozšíření o prostor pro diváky, protože svitavský bazén využívá zdejší oddíl plavců na pořádání závodů. Proměny se dočká i tobogán, který už poslední měsíce lidé nemohli používat kvůli velkým únikům tepla. Vítězná společnost VCES má na svém kontě mnoho staveb po celé republice. Co se týká bazénů, tak stojí za výstavbou Aquacentra Pardubice nebo Sportovního a relaxačního centra v Rychnově nad Kněžnou. Firma je taky podepsaná pod rekonstrukcí nemocnice ve Svitavách a Ústí nad Orlicí, stavbou Švýcárny ve Slatiňanech nebo zimního stadionu v Jičíně. Oproti původním plánům se však nezmění dispozice budovy bazénu. „Pouze vybouráme příčky mezi šatnami, ty budou nově společné pro ženy i muže," doplnil Olšán. Do budoucna však bude možné k bazénu ještě přistavět wellness. Bazén je vystěhovaný, ale čeká se na to hlavní a tím je podpis smlouvy města s dodavatelem. Nyní totiž běží patnáctidenní lhůta a začalo vzorkování použitých materiálů v novém bazénu. Konec hry na kulisáky. Svitavy rozjedou opravu bazénu za 200 milionů „Před samotným podpisem smlouvy musí dodavatel předložit fyzické vzorky materiálů a výrobků v rozsahu stanoveném zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zda předložené vzorky odpovídají podmínkám stanoveným v projektové dokumentaci, posoudí projektant, budoucí technický dozor investora a zástupce provozovatele bazénu," vysvětlila mluvčí Svitav Kateřina Kotasová. Během února by však měly práce začít. „Předpokládáme, že k předání stavby firmě dojde okolo 15. nebo 20. února. Může se ale stát, že neúspěšný uchazeč podá podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pak by došlo ke zdržení," dodal jednatel.

