/VIDEO/ Smažení, marinády a rybičky v oleji. Jedlé oleje a tuky patří do speciálních kontejnerů, nikoli do dřezů a záchodů. Například v Poličce mají od roku 2015 po městě rozmístěné 12 sběrných nádob. Minulý rok Poličáci odevzdali celkem 1480 kilogramů tohoto odpadu. Co se s ním dále děje?

Recykluj olej - krátká verze | Video: www.projektpromestaaobce.cz

O sběrných kontejnerech a správném shromažďování olejů a tuků ví například paní Eva z Poličky. „Použitý olej v PET lahvích odevzdáváme do kontejneru. Musím se ale přiznat, že se občas doma stane, že někdo malé množství oleje přece jen do dřezu vylije,“ prozradila.

Do nádob na jedlé oleje a tuky lze odevzdávat:



· oleje a tuky ze smažení

· oleje z marinád, nakládaných potravin

· z rybiček v oleji atd.

· veškeré ztužené tuky, sádlo, máslo

· tuky např. z výpeku



Pozor! Do nádob na jedlé oleje a tuky nepatří:·



minerální oleje (motorový, převodový)

· nebezpečný odpad (např. chemické přípravky, barvy, pesticidy)

· ani jakýkoli jiný odpad (např. prázdné lahve, komunální odpad apod.)



Zdroj: webové stránky města Polička

Co se stane, když místo do kontejneru vylijeme odpad do dřezu nebo do záchodu? „V drtivé většině se stane to, že si lidé postupně zanesou přípojku. Tuk a olej se v nějakém studeném prostředí vysráží v podstatě na tuhou hmotu, a když se k tomu přidají vlasy a podobně, tak může dojít k úplnému ucpání,“ řekl vedoucí kanalizací a čistírny odpadních vod Polička Dušan Flídr. Pokud se oleje a tuky dostanou až do čističky, tak může docházet například k zanášení celého potrubního systému a čerpací techniky.

Jedlé tuky a oleje - jak je ukládatZdroj: Obec Zaječov

Obchodní manažer firmy EKO-PF, která se zabývá biologickou likvidací odpadů, Tomáš Musil pro Deník přiblížil, co se s tuky a oleji dále děje. „Tuky a oleje se dále zpracovávají, čistí se a používají jako náhrada biopaliv,“ vysvětlil Musil.

V Poličce jsou sběrná místa od roku 2015. V současné době je napříč městem umístěno 12 míst. Nejlepší způsob, jak se šetrně zbavit tohoto odpadu, je ten, že to přelijete do PET lahví, které následně odnesete do nejbližší nádoby na tříděný odpad. Ty najdete v ulici B. Němcové, Dvořákova, Dukelská, Eimova, Hegerova (u PENNY), Heydukova, Jiráskova, Luční, Paseky, dva na ulici Hegerova a U Vlečky. Pokud však máte cestu kolem sběrného dvora v Poličce, odpad můžete odevzdat i tam.

Přehled umístění nádob v Poličce – viz mapový portál města.

„Průběžně doplňujeme nádoby na tříděný odpad. Tím, jak se rozrůstá město, zvyšuje se i počet nádob,“ poznamenal vedoucí oddělení životního prostředí v Poličce Jiří Coufal.

V roce 2022 Poličáci odevzdali 1480 kilogramu použitých olejů a tuků. „Letos jsme v polovině roku a Polička je zatím na 1000 kilogramech,“ dodal Musil. Z Poličky se tento druh odpadu sváží přibližně jednou za tři měsíce.