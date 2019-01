Svitavy /PRÁVNÍ PORADNA/ - Co to znamená předběžná vykonatelnost u rozsudku? K. Č. Moravská Třebová

Vykonatelnost rozsudku zpravidla nastává až poté, co rozsudek nabude právní moci a uplyne lhůta, která byla v rozsudku stanovena pro splnění povinnosti. Nicméně v určitých případech může nastat vykonatelnost rozsudku bez ohledu na jeho právní moc a v takových případech pak hovoříme o předběžné vykonatelnosti. U rozsudků předběžně vykonatelných soud určí lhůtu k plnění od jejich doručení tomu, kdo má plnit. Typicky jsou předběžně vykonatelnými rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku. Ovšem na návrh může soud předběžnou vykonatelnost rozsudku vyslovit, a to ve výroku rozsudku, i v případech, jestliže by jinak účastníku hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy. Z uvedeného tedy plyne, že předběžná vykonatelnost rozsudku je spíše výjimkou. Může totiž nastat situace, že k podanému odvolání proti předběžně vykonatelnému rozsudku bude tento následně zrušen.

MILAN BŘEŇ, advokát ze Svitav