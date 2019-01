Svitavy – Všechna čest! Ačkoli svitavští florbalisté věděli před posledním kolem první ligy, že se za žádných okolností nemohou dostat do osmičky pro play off, tak k zápasu proti Ústí nad Labem přistoupili zodpovědně a zejména díky famózní druhé dvacetiminutovce si připsali deváté vítězství v této sezoně.

Začátek byl dobrý, konec rovněž. Bohužel střední pasáž základní části svitavským florbalistům nevyšla a řada zbytečných bodových ztrát v tomto období je poslala do bojů o záchranu. | Foto: Eduard Hromadník

Konečná pozice těsně před čtvrtfinálovými branami jim ale zůstala přisouzena, přestože nasbírali vyšší počet bodů než v minulém ročníku, kdy si v play off zahráli.

Čas na lítost ovšem hráči FbK Svitavy nemají, protože hned o následujícím víkendu je čekají v domácím prostředí první dva zápasy série play down o záchranu v první lize. Jejich soupeřem bude poslední mužstvo základní části Opava a hraje se na tři vítězné zápasy.

FbK Svitavy – Florbal Ústí nad Labem 7:5 (1:3, 4:0, 2:2)

Fakta: Branky: 27. a 39. Kalhaus, 18. Richter, 30. Štancl, 36. Klusák, 44. König, 59. Říha – 8. Nikolič, 10. Glatz, 14. Kopecký, 45. Filipec, 57. Svoboda. Rozhodčí: K. Sojka – T. Sojka. Vyloučení: 3:4. Využití: 3:1. Diváci: 247. Střely: 35:22.

Svitavy: Skácelík – Kalhaus, Štancl, Šmarda, Šivák – Bečvář, Doseděl, König, Richter, Prudil, Kolena, Říha, Klusák, Sauer.

I když v utkání z pohledu domácích zdánlivě „o nic nešlo", tak fanoušci svoje hráče nezradili a opět zaplnili hlediště sportovní haly v hojném počtu dvou a půl stovky. Znovu se tak ukázalo, že diváckou podporu může většina českých florbalových klubů Svitavám pouze závidět.

Úvod utkání se ale příznivcům nelíbil, neboť domácí nezachytili nástup soupeře a ve 13. minutě prohrávali 0:3. K obratu zavelel využitou přesilovkou Richter, ale úvodní část i tak vyznívala v ústecký prospěch.

Zato v prostřední třetině se Svitavští parádně rozjeli a hosté se nestačili divit. V početní výhodě snížil Kalhaus na 2:3 a ještě před polovinou zápasu bylo vyrovnáno po krásné střele Štancla. Nabuzení domácí vzápětí dokonali zvrat poté, co Klusák vymetl horní růžek. Když ve 39. minutě využil pohotový Kalhaus třetí přesilovou hru, bylo už hlediště na nohou – 5:3.

Hned v nástupu do třetí třetiny navíc König po akci přes celé hřiště zavěsil na 6:3 a tento náskok se jevil jako velice slibný. Jenomže Ústí nepatří do TOP 5 jen tak pro nic za nic, což prokázalo tím, že se necelé tři minuty před závěrem dostalo na kontakt (6:5).

Domácí však toužili po výhře více a dosáhli na ni. Jakmile to totiž hosté zkusili v šesti bez gólmana, zpečetil výsledek Říha. „Je to důležitá výhra pro psychiku družstva před play down," glosoval zápas na webu České florbalové unie obránce Ladislav Štancl.

Série play down proti Opavě startuje v hale Na Střelnici v sobotu 7. března v 18 hodin, druhý zápas je na programu o den později od 16 hodin na stejném místě. O týden později se bitva o udržení přesune do Slezska.

1. liga muži – další výsledky 22. kola: Litvínov – Black Angels 13:6, Hattrick Brno – Kladno 8:5, FBC Start 98 – Znojmo 5:7, Pelhřimov – Česká Lípa 2:11, Rožnov pod Radhoštěm – Opava 12:6.

Pořadí: 1. Česká Lípa (47), 2. Litvínov (47), 3. Znojmo (45), 4. FBC Start 98 (40), 5. Ústí nad Labem (40), 6. Kladno (38), 7. Rožnov pod Radhoštěm (35), 8. Hattrick Brno (32), 9. Svitavy (27), 10. Black Angels (24), 11. Pelhřimov (11), 12. Opava (10).