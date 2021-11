Nejkratší chodník v korunách stromů mají v Čisté u Litomyšle u Fajmonovy lípy. Vyhlídka byla otevřena 17. listopadu. Mohutná lípa v minulosti vyhořela, když ji neznámý vandal zapálil. Vypadalo to, že torzo stromu půjde k zemi, ale najednou zase obrazila. Vyhlídkový chodník je ve výšce čtyř metrů. Za dobré viditelnosti lze dohlédnout až na Sněžku a Obří důl i na Krkonoše nebo Orlické hory.

Vyhořela, ale žije dál. U lípy v Čisté je vyhlídkový chodník, nejkratší v Evropě | Video: Deník/Iveta Nádvorníková

Místo u Fajmonovy lípy, která má odhadem 250 až 300 let, je pro místní lidi symbolické. Schází se tady na Nový rok nebo o Velikonocích, je to častý cíl vycházek. Když je jasno, lze odtud vidět za piaristickým chrámem v Litomyšli dokonce i Sněžku a Obří důl nebo Orlické hory. Krásné místo téměř přesně před sedmi lety objevil i vandal, který mohutnou lípu zapálil. „Lípa byla zapálená na konci listopadu roku 2014. Pachatel se nikdy nenašel. Vedle ohořelého stromu jsme vysadili novou lípu. Mysleli jsme si, že to stará lípa nedá, protože jen chřadla. Nicméně ta starší možná cítila konkurenci a obrazila,“ uvedl starosta Čisté Petr Dřínovský. Původně měly být v Čisté rozhledny hned tři, což málokdo ví, a ta u lípy by byla jednou z nich. „Vznikl by takový trojúhelník a uprostřed by byl zakopaný poklad. Nakonec ale vyhrálo propojení staré s novou a roli sehrály taky peníze,“ dodal Dřínovský.