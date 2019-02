Svitavsko – Každého řidiče již nejednou překvapila daná situace na našich silnicích. Časté zdržení způsobují například uzavírky, kterých momentálně není v našem okrese takříkajíc pomálu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Mezi ty aktuální patří například částečná uzavírka v Moravské Třebové. Zde je omezený průjezd od 12. do 21. října z důvodů rekonstrukce kanalizace. Bylo nutno uzavřít ulici K. Čapka, mezi křižovatkami ulic Tyršova a Lanškrounská.



Řidiče také může zaskočit uzavřená silnice v Bystrém směrem na Stašov a to od 5. října letošního roku do 30. října roku 2017, z důvodu havarijního stavu vozovky vlivem sesuvu půdy. Objížďka je vedena přes obce Svojanov a Rohoznou.



Další zdržení čeká šoféry na částečné uzavírce komunikace v Osíku, a to konkrétně v levém jízdním pruhu ve směru jízdy z Litomyšle na Proseč. Omezení trvá od 13. října letošního roku do 31. května roku 2017 a příčinou jsou stavební práce na silnici. Kyvadlový způsob provozu je řízen přenosným světelným signalizačním zařízením. Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny vede směrem z Litomyšle přes obce Morašice, Makov, Chotovice a Nové Hrady, odkud řidiči dále pokračují přes obec Bor u Skutče do Proseče, a to obousměrně.