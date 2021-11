VIZUALIZACE: Vybydlená "trojka" v centru Svitav se změní v muzeum betlémů

Otlučené cihly, díra v podlaze a litinové sloupy. Tak vypadá dům vedle Ottendorferovy knihovny ve Svitavách. Dnes je to zdevastovaná budova, ale do pěti let se má proměnit v unikátní muzeum betlémů. Město jen čeká na vypsání výzvy pro evropské dotace. Podívejte se na vizualizaci.

Unikátní projekt muzeum betlémů nabídne prostor pro svitavský betlém a další mechanické betlémy z regionu. | Foto: Město Svitavy

Takzvaná trojka, to je někdejší bytový dům na svitavském náměstí. Bývaly tam byty, kanceláře nebo sklad. Teď je prázdný a čeká na rekonstrukci. První práce uvnitř už začaly. Dělníci mimo jiné v jedné místnosti v přízemí odkryli krásnou malbu, která byla schovaná pod falešným stropem. „V tuto chvíli vše směřujeme k březnu příštího roku, kdy budou pravděpodobně vypsané první výzvy z operačního programu. Takže nyní dokončujeme jak přípravu na stavební povolení, tak i přípravu expozic,“ sdělil ředitel Městského muzea a galerie ve Svitavách Hynek Stříteský. Více čtěte: FOTO: Deset metrů za námi, tak ještě pět, říká restaurátor svitavského betlému Velká část peněz půjde na úpravu objektu, nejde jen o samotnou rekonstrukci, ale v plánu je také přístavba s výtahem, která objekt propojí s Ottendorferovou knihovnou. „Nejsem stavař, ale mám pocit, že je tady nutné udělat všechno. Zůstanou v podstatě jen zdi, jinak nás čeká kompletní rekonstrukce. Dům je vybydlený, nepadá, není to ruina, ale musí se opravit, včetně podlah, rozvodů,“ uvedl ředitel muzea. Psali jsme již: OBRAZEM: Mimořádná prohlídka. Objevte kouzlo domu jako stvořeného pro betlémy Autorem projektu je brněnský architekt Marek Štěpán. V podzemí vzniknou nové depozitáře. V jedné místnosti v přízemí návštěvníci uvidí historický svitavský betlém, a to v celé jeho kráse a kompletně zrestaurovaný. Proměna starého domu na muzeum betlémů měla podle loňského odhadu vyjít zhruba na 150 milionů korun. Vzhledem k navýšení cen ale město podle Stříteského počítá zhruba s 200 miliony korun. Pokud Svitavy získají dotaci, mohla by být až devadesát procent. „Sundali jsme tady strop, prostor se otevřel, vybouraly se příčky a my jsme zjistili, že ten betlém se sem vejde přesně akorát,“ řekla kurátorka Blanka Čuhelová. Betlém nebude vystavený za sklem, lidé ho uvidí otevřený. „Budeme klimatizovat celou místnost,“ dodal ředitel Stříteský. V patře projekt počítá s expozicí zaměřenou na mechanické betlémy, která přiblíží jejich historii a poslání. V podkroví vznikne dětská betlémová herna. ROZHOVOR: Svitavský betlém, to je srdeční záležitost K novému muzeu bude patřit zahrada a perličkou má být zhruba desetimetrová věž. „Byla by jako orloj, poutač na expozici betléma. Ve věži bude umístěn větší mechanický betlém a jeho postavy se objeví v oknech věže. Lidé budou moci vejít dovnitř a prohlédnout si mechanismus,“ popsala Čuhelová. Pokud Svitavy získají evropskou dotaci, mohlo by muzeum první návštěvníky přivítat do pěti let. „Bez dotace ale projekt přesahuje finanční možnosti města a museli bychom hledat další možnosti financování,“ uzavřel ředitel muzea.