/ANKETA/ Dají Svitavy a okolní vesnice zelenou stavbě větrných elektráren? Ještě není rozhodnuto. Obyvatele čeká sociologický průzkum a následně rozhodování zastupitelstva. Větrné elektrárny by mohly stát ve Svitavách a devíti dalších obcích. Jedno je však jasné, část Svitav za kolejemi směrem na Poličku zůstane rekreační a bez stožárů. Dohodli se na tom starostové. Co si o větrných elektrárnách myslíte vy? Chtěli byste ji za humny? Hlasujte v naší anketě.

Na Svitavsku by mohl vzniknout větrný park s 10 až 20 vrtulemi. | Foto: vizualizace ČEZ

Desítky lidí si nenechaly ve čtvrtek večer ujít besedu ve svitavském kině Vesmír se zástupci společnosti ČEZ. Možná výstavba větrných elektráren na Svitavsku budí diskuze, část obyvatel je pro, druhá proti.

"Jsem tady asi jediná pro větrníky. U větrných elektráren by se dalo i vyspat. Nemám problém si vedle postavit dům," řekla na besedě žena z Hradce nad Svitavou.

Daleko více v sále kina ale zněl nesouhlas s vrtulemi. Námitky lidí odráželi energetici. „Je možné, že od roku 2030 nebude Česká republika energeticky soběstačná. V úvahu připadá nákup elektrické energie z Francie a Německa. Proto už nyní musíme hledat další zdroje,“ sdělil Petr Elfmark ze společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.

V Pardubickém kraji připadá v úvahu pro stavbu větrného parku nejvíce lokalit kolem Svitav a dalších deseti obcí kolem města. Několik jednání už mají starostové dotčených obcí za sebou.

V okrese Svitavy uvažuje společnost ČEZ o deseti až dvaceti větrných elektrárnách. Pás vrtulí má jít od Anenské Studánky na pomezí s Orlickoústečkem na severu, kolem Opatova a Opatovce, Svitav, Dětřichova, Koclířova, Kamenné Horky, Skleného, ​​​​Pohledů a Hradce nad Svitavou na jihu.

„Se starosty jsme se dohodli, že na přelomu října a listopadu uděláme sociologický průzkum, který nám ukáže atmosféru v obcích. Pak rozhodovat zastupitelstva a měla by v nich být stoprocentní shoda, protože za tři roky končící volební období a to tady budou ještě žádná větrná elektrárna stát nebude. Půjde o rozhodnutí na desítky let,“ vysvětlil starosta Svitav David Šimek. Sociologický průzkum pro Svitavy a další dotčené obce udělá Univerzita Palackého z Olomouce.

Oblast s uvažovanou výstavbou větrných elektrárenZdroj: mapy.cz, Denik.cz

Větrné elektrárny otevírají obcím možnost komunitní energetiky i nemalé příjmy do obecních kasy. „Některé obce viděly příležitost zvýšit si příjmy a navrhovaly postavit elektrárny i na Javornickém hřebenu nebo směrem na Poličku (severozápadně od Svitav, směr k Litomyšli - pozn. red.). Se starosty jsme se domluvili, že vytvoříme zónu, kam žádné vrtule nepustíme. Jedná se o lokalitu od kolejí na západ, směrem na Poličku. Rekreační část Svitav nebudeme narušovat žádnými stožáry,“ upřesnil Šimek. Poblíž Svitav směrem na Javorník leží letovisko s rybníkem Rosnička a řada vycházkových turistických tras.

V okrese Svitavy uvažuje společnost ČEZ o deseti až dvaceti větrných elektrárnách. Pás vrtulí má jít od Anenské Studánky na pomezí s Orlickoústečkem na severu, kolem Opatova a Opatovce, Svitav, Dětřichova, Koclířova, Kamenné Horky, Skleného, ​​Pohledů a Hradce nad Svitavou na jihu. Svitavsko je podle energetiků jednou z nejlepších lokalit pro větrné elektrárny v Česku.

„Nová generace větrných elektráren, které uvažujeme i pro Svitavsko, má celkovou výšku 200 až 240 metrů. Rotor by měl průměr 130 až 160 metrů a výkon čtyři až šest megawatt,“ přiblížil elektrárny projektový manažer ČEZu Pavel Prchal. Jedná se o elektrárny velkých rozměrů a energetiku přiznávají, že opravdu budou vidět z velké dálky. „Nemá smysl to bagatelizovat a dělat fotografii, abychom něco skrývali. Nejde o konkrétní umístění nebo počet. Chtěli jsme ukázat reálnou velikost elektráren,“ popsal vizualizace analytik z ČEZu David Petrák. Na vizualizacích energetiků jsou vrtule zřetelně vidět vedle věže kostela v Hradci nad Svitavou, mezi střechami domů v Opatovci i při příchodu do Svitav od Poličky.

Vizualizace větrných elektráren na Svitavsku:

1/4 Zdroj: vizualizace ČEZ Na Svitavsku by mohl vzniknout větrný park s 10 až 20 vrtulemi. 2/4 Zdroj: vizualizace ČEZ Na Svitavsku by mohl vzniknout větrný park s 10 až 20 vrtulemi. 3/4 Zdroj: vizualizace ČEZ Na Svitavsku by mohl vzniknout větrný park s 10 až 20 vrtulemi. 4/4 Zdroj: vizualizace ČEZ Na Svitavsku by mohl vzniknout větrný park s 10 až 20 vrtulemi.

Zatím největší českou větrnou elektrárnu v kraji s výkonem 4,2 MW postavila společnost S & M CZ z Jevíčka u Žipotína mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí (podívejte se na ani ve fotogalerii - ZDE ) . Nahradila jednoho z větrníků, který tam stál od roku 2006. Díky tomu byl povolovací proces jednodušší, projekt nevyžadoval posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Jedna větrná elektrárna s gondolou ve výšce až 160 metrů dokáže vyrobit ročně asi deset tisíc MWh elektrické energie. To odpovídá spotřebiteli 3 500 domácností.

Co si o větrných elektrárnách myslíte vy? Hlasujte v anketě:



„Slýcháme, ať postavíme více menších strojů, které nebudou tolik vidět v krajině. Pro stejné množství elektřiny bychom jich potřebovali deset, to se ekonomicky nevyplatí,“ upozornil Prchal.

Právě výška vrtulí některých obyvatel zaráží. „Podobné větrné elektrárny v České republice nikde nestojí, je jen jediná u Žipotína. Budeme se tedy vyjadřovat k něčemu, co je těžko hodnotitelné. Negativa se projeví až v dlouhodobém horizontu,“ řekl svitavský ochránce přírody a ornitolog Jiří Mach. Obává se hlavně radikálního zásahu do krajiny. "Jak se jednou oblast otevře, tak se nebudeme bavit o deseti vrtulích. Je tu potenciál pro vznik největšího větrného parku v zemi," obává se Mach.

Například Koclířov stavbu větrné elektrárny opakovaně zamítl, byla tu kvůli tomu před lety i dvě referenda.

Pro Pardubický kraj v současné době platí uzávěra, větrné elektrárny je zakázáno stavět, dokud kraj nezmění zásady a neotevře území. Následně musí obce schválit změny svých územních plánů. „Větrných oblastí v republice není mnoho, v Pardubickém kraji narážíme na právní omezení. Svitavsko má ale rozvodnu a připojení větrných elektráren nebude tak složité jako v jiných regionech,“ podotkl Elfmark. I tak ale proces výstavby vrtul od souhlasu obcí trvá roky. „Podle současné legislativy mluvíme minimálně o pěti letech, ale spíše jde o sedm let. Máme projekty, které trvají i přes deset let,“ dodal energetik. Větrné elektrárny jsou podle něho dočasné stavby a ČEZ garantuje po dvaceti až pětadvaceti letech kompletní demontáž vrtul.

Pokud obce na stavbu vrtulí kývnou, neznamená to, že je bude stavět právě ČEZ. Budou si moci vybrat, jestli půjdou do spolupráce s ČEZem nebo nějakým soukromým investorem. "ČEZ nám dal nabídku, ale není to nic závazného," uzavřel Šimek.

O výstavbě větrných elektráren uvažují i ​​ve Stašově u Poličky. Tady by mohla stát zřejmě nejvýkonnější větrná elektrárna v Česku. Společnost PV Consulting chce ve Stašově vybudovat větrník s výkonem až 7,2 megawattu. Obyvatelé, kteří se zúčastnili ankety, se záměrem z větší části souhlasili.

Na blízkém kopci Drašarov u silnice z Poličky na Brněnec chce investor postavit stožár s rotorem o průměru až 162 metrů, je možné i menší zařízení s výkonem 4,2 MW. Nejbližší domy jsou vzdálené 850 metrů. Za každý nainstalovaný MW výkon nabízí firma obci Stašov platba 300 tisíc korun ročně, což představuje u větší varianty roční přínos 2,16 milionu korun. Obec má roční rozpočet kolem šesti milionů korun. Firma také slibuje obyvatelům dodávky elektřiny za 2,5 koruny bez daně po dobu 20 let. Pokud by elektrárna vedení vznikla, další už v okolí nebude možné vybudovat, nepostačovala by pro ně kapacitu vysokého napětí.

Podle starostky si investor provozuje u společnosti ČEZ Distribuce rezervaci kapacity přenosové sítě. „Nyní budeme vyjednávat o smlouvě budoucí, zda jim pronajmeme pozemek. Záměr bude muset podstoupit posouzení dopadů na životní prostředí EIA a bude muset změnit územní plán. Je to zpracovat na několik let,“ uvedla starostka Stašova Alena Vendolská.

O stavbě vrtulí se i nedaleké Krouně na Chrudimsku, která leží rovněž na hřebeni Vysočiny. V sobotu 11. listopadu se zde koná referendum kvůli výstavbě velké větrné elektrárny v místní části Františky. Dříve tady ale byli lidé jednoznačně proti . Stejný investor jako ve Stašově tam chce vybudovat větrník s výkonem až 6,5 MW.

Na stejný den je naplánované referendum i v Anenské Studánce na Orlickoústecku.