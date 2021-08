Mediálním prostorem v posledních týdnech rezonuje zpráva o tom, že lídryní pardubické kandidátky Volného bloku bude Hana Lipovská. Ta mimo jiné zastává post radní České televize, kam ji nominovala Česká biskupská konference v čele s kardinálem Dominikem Dukou. Nejen veřejně známé osobnosti nyní Duku vyzývají, aby se od Lipovské distancoval.

Zpěvák David Koller, režisér Jan Hřebejk nebo třeba katolický kněz a přírodovědec v jedné osobě Marek Orko Vácha – to je jen skromný výčet osobností, které svým podpisem podpořily otevřený dopis adresovaný kardinálu Dominiku Dukovi. Autoři z řad katolické společnosti, ale také veřejně známé osobnosti v něm Duku vyzývají, aby se veřejně distancoval od Hany Lipovské, která vede kandidátku Volného bloku v Pardubickém kraji.

Lubomír Volný, Hana Lipovská, Jana Bobošáková a Marian Bojko na červencové schůzce v Malostranské beseděZdroj: Foto: Facebook Jany Bobošíkové

„Tyto politické subjekty a jejich představitelé vyvolávají strach, šíří nenávist vůči celým skupinám obyvatelstva, upevňují negativní kolektivní stereotypy a podporují autoritářské režimy, nebo dokonce otevřeně propagují násilí,“ píše se v dopise kardinálu Dukovi.

Právě politická strana poslance Lubomíra Volného je často označována za pravicově extrémistickou. Volný blok ostatně v předvolební kampani spolupracuje s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, jež má velmi blízko k neonacistické scéně.

Kardinál Dominik DukaZdroj: Deník/Jaroslav Loskot

Byl to Dominik Duka, kdo osobně Lipovskou nominoval do Rady České televize. V textu proto signatáři žádají kardinála, aby ji vyzval k rezignaci. „Tento typ politiky nikdy v dějinách nevedl k většímu bezpečí lidí, nýbrž pouze zaséval nepřátelství mezi lidmi a národy, probouzel v lidech nejtemnější vášně a pudy, a podněcoval tak rozbroje, konflikty a války,“ je uvedeno v dopise. Podle jeho autorů jsou postoje politického uskupení, za které Lipovská kandiduje, neslučitelné s křesťanskými hodnotami a bezpodmínečnou láskou k bližním. Církev by se tak od takového extremismu měla jednoznačně distancovat.

Kardinál Dominik Duka takové gesto, byť v symbolické rovině, odmítl. „Vím o mnohých z těch, kteří podepisují tyto věci, že jejich podpis není výrazem obavy o politický vývoj, ale mají představu, že by pražský arcibiskup měl vystupovat jiným způsobem. Já mám ale jinou představu, mým posláním je hlásat evangelium,“ řekl v rozhovoru pro Konzervativní noviny Duka s tím, že v celé věci vidí jen politikum.

Hana LipovskáZdroj: Deník/ Martin Divíšek

V rozhovoru dále uvedl, že Lipovská s ním své politické angažmá nekonzultovala. Současnou politickou situaci pražský arcibiskup označil za zmatenou. „Pak se takové věci mohou stát, že i lidé, kteří jsou velmi nadaní v určitých oborech, jaksi ne vždy dokáží posoudit politickou stranu,“ řekl na adresu Lipovské. Se signatáři petice se však kardinál odmítl sejít a na jejich požadavek přímo nereagoval.

Hana Lipovská už předem deklarovala, že do voleb se při jednáních Rady České televize bude zdržovat hlasování. V případě úspěchu ve sněmovních volbách bude muset z Rady České televize odejít. To potvrdil Deníku také právník Vojtěch Pilař. „Tyto dvě funkce jsou ze své podstaty neslučitelné,“ vysvětlil Pilař.

K hlavním cílům Volného bloku patří podpora referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie a NATO nebo třeba prosazení zákonné ochrany lidí proti vynucenému testování či vakcinaci.

Lipovská během své červencové tiskové konference popsala, jaké důvody ji vedou k tomu, kandidovat za politickou stranu kontroverzního poslance Lubomíra Volného. Dle jejího názoru totiž elitářská skupina obyvatel bojuje „proti těm, které nazývají lůzou“. A onu utlačovanou skupinu obyvatel chce Lipovská zastupovat. „Vím, že právě Volný blok je považován za politické uskupení, za které se nekandiduje,“ řekla. Názor většiny ji prý však motivuje k tomu, vybrat si toto politické uskupení. Reagovala také na radikalismus, který se často s poslancem Lubomírem Volným skloňuje. "Lepší být tři měsíce radikálem než celý život mlčet," poznamenala.

Nejdůležitější jsou pro ni prý otázky ekonomické, dále se bude zabývat odchodem Česka z Evropské unie. „Czexit je pro mě asi nejdůležitější ze všech témat,“ prohlásila Lipovská v pořadu K věci na CNN Prima News.