Moravská Třebová – Volit neznamená jen jít k volbám a na lístku zaškrtnout jména některých politiků.

Z torza lípy tvoří ženu. | Foto: DENÍK: Iveta Nádvorníková

Každý člověk prožije několik „osobních“ voleb. Umělecký řezbář Jiří Kosina z Moravské Třebové si musel před lety vybrat mezi dvěma povoláními, a to uměleckým nebo „uživitelným“.

Byla to těžká volba. „Citlivý věk jsem prožíval v době normalizace a bylo těžké dostat se na uměleckou školu. Vlastně i na ostatní školy to bylo velmi obtížné. Možností, kterou mi život a organizace nabídly, byla vysoká škola ekonomická. Šel jsem do toho. Nechtěl jsem zůstat bez vzdělání. Ovlivnilo mě to, více si vážím peněz,“ vzpomíná řezbář Jiří Kosina. Své životní volby nelituje. „Musím se neustále rozhodovat a nikdy jich nelituji. To bych se utrápil,“ dodává Kosina.

Nyní již jako ekonom nepracuje. „Ekonomie mi nechybí. Před dvěma roky jsem byl propuštěn z velké firmy v Lanškrouně pro nadbytečnost. To mi bylo padesát sedm let a to se už těžko hledá uplatnění. Nechtělo se mi obcházet firmy a doprošovat se zaměstnání. Měl jsem zavedenou sochařskou a řezbářskou dílnu, tak jsem se začal řemeslu věnovat naplno. Musím říci, že jsem docela šťastný,“ říká umělec z Moravské Třebové.

Každý člověk ve svém životě volí mezi více variantami. „Jsem v letech, u mě už to není tak na krev. Volit jsem musel a často jsem se také rozhodl špatně,“ tvrdí Kosina. K volbám do parlamentu půjde. A koho zvolí? „Já mám jasno v tom, koho volit nebudu,“ uzavírá Jiří Kosina.

Všem mladým lidem radí, pokud je srdce táhne k něčemu, ať to zkusí. Jeho syn si před lety nechal poradit při výběru profese a rodinné rozhodování bylo prý napjaté. Volil mezi kariérou houslisty a ekonoma. Dnes je z něho ekonom.

Iveta Nádvorníková, Viera Pavlasová