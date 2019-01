Pravicové strany TOP 09 a ODS drtivě válcují levici i ve studentských volbách nanečisto, které se minulý týden uskutečnily ve východočeských středních školách. Ukázala to úterní anketa Deníku mezi školami, jež se projektu zúčastnily.

Potvrdily tak výsledky ze škol v jiných částech republiky, například v Brně či Liberci, kde mezi studenty také drtivě vyhrává pravice.

„Vítězství ODS a TOP 09 je u nás naprosto jednoznačné. Naproti tomu ČSSD získala mezi studenty jen marginální procento hlasů a třeba komunisté ani jeden. Relativně velkou podporu naopak získala nová a obskurní uskupení, jako třeba Česká pirátská strana, bodovaly ale také Věci veřejné,“ uvedl například ředitel soukromého gymnázia v Letohradě na Orlickoústecku Vratislav Šembera.

Drtivou výhru pravicových či alespoň středových stran potvrdilo i vedení jedné další střední školy v Pardubickém kraji, která si ale nepřeje být jmenována. Ostatní školy vysledky voleb nanečisto nechtějí komentovat vůbec.

Důvod anonymity zmíněné střední školy je prostý. Na rozdíl od soukromého gymnázia v Letohradě je zřizována Pardubickým krajem, kterému vládne ČSSD. A ředitelé se bojí, aby nedostali přes prsty.

Dostatečně odstrašující je pro ně případ středních Čech, kde se proti celému projektu, natož předčasnému zveřejňování výsledků postavil hejtman David Rath. Objevily se dokonce informace, že ředitelům škol vyhrožoval.

Ředitelé škol zřizovaných Pardubickým krajem tak oficiálně unisono tvrdí, že výsledky buď neznají, neboť celá akce byla v režii studentů, nebo že se zveřejněním počkají na původně dohodnutý termín 29. května, hned po skončení skutečných sněmovních voleb. „Jednou jsme šli do projektu s danými pravidly a není fér je porušovat uprostřed hry,“ uvedl například ředitel Gymnázia Mozartova v Pardubicích Otto Horák.

Zvláštní je už skutečnost, kolik škol se do projektu přihlásilo a nakonec couvlo. Z původních 20 jich zbylo pouhých 13, ve kterých volby nakonec proběhly.

O odkladu zveřejnění výsledků studentských voleb ostatně rozhodla pořádající organizace Člověk v tísni až poté, co proti nim protestovala Asociace krajů. Všem českým krajům s výjimkou Prahy vládne ČSSD, která se výsledků od počátku obávala a jejich předčasné zveřejnění označila za ovlivňování voleb.

Královéhradecký kraj – O tom, jak se studentské volby zpolitizovaly a staly se nástrojem stranického boje, dokazuje i úterníí „otevřený dopis“ čtyřky královéhradecké krajské kandidátky ODS Pavla Staňka. V něm vyzval radní Hradeckého kraje, aby podpořili předčasné zveřejnění výsledků.„Byl by to výborný způsob, jak u mladých vzbudit zájem o politiku a naučit je, jak funguje demokracie, kdyby mu nepodrazili nohy nejprve sociálně demokratičtí hejtmani, pak ministryně školství, a nakonec i samotný organizátor akce,“ napsal Staněk. Dodal, že školy, které z projektu odstoupily, tak učinily kvůli politického nátlaku. „Je to bezprecedentní zásah do základních občanských práv.“To ale vedení kraje odmítá. Podle mluvčího Imricha Dioszegiho úředníci ani neví, kolik a které školy se vůbec studentských voleb zúčastnily. „Před zahájením projektu jsme poslali dotaz stovce škol v kraji, odpověď nám přišla jen ze tří z nich. Dvě s tím, že se zúčastní, ředitel třetí napsal, že to je pouze na žácích. Od té doby se o to kraj nezajímal. A ani školy nemají povinnost se nám z tohoto zpovídat. Nemusí nás informovat ani o řadě dalších projektů či soutěží,“ řekl Dioszegi.