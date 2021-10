Volby z auta budou opět u stadionu

Ve Svitavách vznikne drive-in volební místo. Volby do poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Už ve středu 6. října ale vznikne ve Svitavách drive-in volební místo. „Na parkovišti vedle sportovního stadionu bude zřízeno stanoviště pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany zdraví před onemocněním covid-19. Volit může volič s trvalým pobytem v celém okrese Svitavy,“ sdělila mluvčí Svitav Kateřina Kotasová. Hlasování z auta bude probíhat ve středu v době od 8 do 17 hodin. Tento netradiční volební den zajistí pracovníci krajského úřadu.