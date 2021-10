Komunisté se letos nedostali do sněmovny a bohužel jim nevěřili ani lidé ve svitavském okrese. Lídrem komunistické kandidátky v Pardubickém kraji byla Květa Matušovská z Javorníku u Svitav. Ve svojí obci dostala od lidí jenom 13 preferenčních hlasů. Jinak ale ve vsi vyhrálo ANO 2011, druhé je Spolu a třetí opět Piráti a Starostové.

Obligátní trojku z měst ve svitavském okrese nesplnilo jenom Jevíčko . V žebříčku je místo Pirátů a Starostů totiž SPD. I tady ale vyhrála koalice Spolu, a to s 29 procenty hlasů a druhé je ANO 2011 s 27,26 procenty a třetí SPD s 11,4 procenty.

ANO zabodovalo v Moravské Třebové , kde dostalo 31,71 procent hlasů. O deset procent méně má Spolu, a to 21,9 procent. Piráti a Starostové jsou ve Třebové třetí s 11,17 procenty hlasů. ANO 2011 zvítězilo taky v Březové nad Svitavou , kde jim lidé vhodili 27,1 procent hlasů. Druhé je tu Spolu s 25,74 procenty a třetí Piráti a Starostové s 13,27 procenty hlasů.

Spolu vyhrálo taky v nedaleké Poličce , kde jim lidé dali 34,87 procent hlasů. Osmičkou na kandidátce byl starosta Poličky Jaroslav Martinů. Dopředu avizoval, že už do sněmovny nechce. I tak ale dostal od lidí 672 preferenčních hlasů. Na druhém místě v Poličce skončilo ANO 2011 s 24,34 procenty hlasů a třetí se umístili Piráti a Starostové s 13,2 procenty.

Kroužkovalo se taky v Litomyšli nebo Poličce. V Litomyšli vyhrála koalice Spolu s 37,57 procenty hlasů. Hned za nimi skončilo ANO 2011 s 21,09 procenty a třetí jsou Piráti a Starostové s 16,83 procenty hlasů. Litomyšlané kroužkovali mimo jiné na kandidátce koaliční strany Spolu, a to místního Lukáše Nováka. Ten dostal od voličů 305 preferenčních hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.