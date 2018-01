ON-LINE: Zeman vyzve Drahoše. Ten získává podporu ostatních protikandidátů

Bohuslav Sobotka ocenil přístup ostatních kandidátů vůči Jiřímu Drahošovi.

Tohle se v politice často nevidí! Oceňuji férový přístup Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera a M. Topolánka, kteří bez vytáček splnili to, co říkali před volbami a podpořili do 2. kola Jiřího Drahoše. Na vlně téhle sympatické změny politické kultury by to mohlo vyjít:)