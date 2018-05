VIDEO: Vojenský policista zabránil mladé dívce skočit pod vlak

Pardubice - Nešťastné děvče se chtělo v Pardubicích vrhnout pod vlak. Vše ale dobře dopadlo.

Mladá, ještě neplnoletá dívka přešlapující kolem půl čtvrté odpoledne v kolejích hlavního železničníoh koridoru u Parama za Pardubickým hlavním nádražím. Krůček od neštěstí, ke kterému ale nedošlo. Upoutala totiž pozornost vojenského policisty, který se tudy vracel z práce.

"Naštěstí v té chvíli ani z jednoho směru nic nejelo. Stála tam mezi kolejemi, přešlapovala, dívala se do země, na moje volání nereagovala. Zavolal jsem rychle na linku 158, aby upozornili železničního dispečera na hrozící sebevraždu a zastavili provoz a vydal se za ní," popisuje Jiří Chmelík.



Odvedl jsem ji z kolejí pryč a posadil stranou na násep a čekal na příjezd policistů. Ve chvíli, kdy kolem nás už sníženou rychlostí projížděl jeden vlak, se postavila a měla snahu se mi vytrhnout směrem ke kolejím. V tom jsem jí zabránil a poté už přijela policejní hlídka," popsal dále Jiří Chmelík.



Policisté i zachránce s dívkou zůstali do doby, než přijela záchranná služba. "Dívka s psychickými potížemi nebyla zraněná, ale na místě kolabovala. Po prvotním vyšetření byla proto předána do Pardubické nemocnice," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.