V neděli ve 12 hodin se v Litomyšli uskuteční dušičkový pochod k památníku napoleonských vojáků.

„Pak budeme pokračovat do Dobříkova a Vraclavi. Je to zajímavá kulturní akce. Nejsme jen hrstka bláznů, kteří si hrají na vojáčky, ale naše činnost má i jiné podoby. Je to právě udržování památníku a pocta padlým vojákům,“ vysvětlil organizátor akce Marek Špitálský.