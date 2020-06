„Snažíme se na Rosničce využít přírodních procesů, vodních rostlin a ovlivnit obsádku, aby mohl být rybník využívaný především k rekreaci. Na začátku června jsme aplikovali první dávku probiotických bakterií, které vytvoří podmínky pro potlačení růstu sinic,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.

Kvalitě vody pomáhala i řasa šroubatka, která se objevila v rybníku na jaře. „Je to ozdravný prvek. Může na lidi působit nevzhledně, ale rybníku pomáhá,“ podotkl svitavský starosta David Šimek.

Na začátku června se ale nad Svitavami a sousedním Javorníkem přehnaly přívalové deště, které spláchly vodu z polí. A ta se dostala až do rybníku Rosnička. Naštěstí nedošlo k úhynu ryb, ale kvalitě vody to neprospělo. „Přítok kalu zkomplikoval práci s řasou šroubatkou, sedimenty se usadily na řase a stáhly ji ke dnu. Není to ideální a moc to nepomohlo ozdravnému procesu,“ vysvětlil Šimek. Rozbory vody ukáží, jestli bude nutné do rybníku znovu aplikovat probiotické bakterie.

Na podzim si rybník oblíbily desítky labutí, což se sice líbilo lidem, ale takové množství s sebou neslo i problémy jako množství trusu a také nezodpovědné krmení. Lidé totiž do vody naházeli dost pečiva, které labutím škodí. „Nejlepší je labutě nekrmit nebo použít vhodnou potravu, která ptactvu neuškodí a nebude zhoršovat kvalitu vody. Veřejnost budeme informovat na podzim,“ dodal mluvčí města Jiří Johanides.