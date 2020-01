Letošní zima zatím lyžařům moc nepřeje. Sjezdovka v Poličce je už ale konečně otevřená. Správce sjezdovky hlásí aktuálně dvacet centimetrů sněhu.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V provozu je modrá sjezdovka i dětský svah. V letošním roce připravili v Poličce pro lyžaře zásadní novinku. Inovovali odbavovací systém, přešli pouze na čipové karty. Sjezdovka je v provozu od pondělí do pátku, vždy od 15 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 19 a v neděli do 18 hodin. Na své si přijdou i milovníci běžek. Upravené jsou trasy U Salaše. Sněhu je sice málo, ale jezdit se tam podle správců prý dá.