„Dokončili jsme rekonstrukci schodiště v Langrově vile. Došlo na kompletní opravu vstupu a výmaleb, vše jsme vrátili do původního stavu. Obnovili jsme také zlacení jednotlivých štukatérských prvků, které bylo roky překryté výmalbou,“ uvedl starosta David Šimek.

Tím ale rekonstrukce interiérů vily rozhodně nekončí, naopak bude pokračovat i v následujících letech. Tento týden navíc začaly další práce na terase. „Pamětníci nám řekli, že si vzpomínají, že po válce byly na fasádě namalované vlaštovky. Prvek jsme nechali prověřit při restaurátorských průzkumech a skutečně jsme vlaštovky objevili. Podle historiků se ale nejedná o původní prvek, vypadá to, že vznikl až na začátku 30. let,“ vysvětlil Šimek.

Překvapení pro snoubence

Proč si rodina Langrova nechala vlaštovky na terase namalovat, není zcela jasné, ale odborníci s jistým vysvětlením přišli. Na terase bývalo hodně zeleně a růží, ženy ji využívaly jako zelený balkon. Hospodářská část vily bývala plná vlaštovek a zřejmě se to dámám zalíbilo natolik, že si je na „svoji“ terasu nechaly vymalovat.

„Snažíme se vlaštovky na terasu vrátit a znovu domalovat. Hotovo by mělo být do konce srpna. V září se na terase koná hodně svateb a bude to milé překvapení pro snoubence,“ dodal starosta.

Vilu v historizujícím stylu navrhl v roce 1888 brněnský architekt Germano Wanderley pro majitele dřevozávodu Julia Langera. Postavena byla v letech 1890–1892. Vilu, kde dnes sídlí městský úřad, architekt David Vávra v cyklu Šumná města nazval zmenšenou kopií drážďanského zámku Zwinger. Po druhé světové válce roky zůstala v původním stavu. Později dostala šedou fasádu, která ale bohužel zakryla štukovou výzdobu. V roce 2019 začala rozsáhlá rekonstrukce vily za třicet milionů korun.