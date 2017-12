Vlaky pojedou z Pardubic do Hradce skoro každou půlhodinu

Chrudim – V neděli 10. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2018. V Pardubickém kraji zůstane rozsah provozu na přibližně stejné úrovni jako v letošním jízdním řádu.

Změny příjemné pro cestující se dotknou například spojů na trati z Pardubic do Hradce Králové a Jaroměře, kde objednavatel navyšuje počet vlaků.



Jak vyplývá z tiskové zprávy zveřejněné Pardubickým krajem, na této trati pojedou vlaky od časného rána až do večerních hodin v půlhodinových intervalech prakticky po celý den a týden.



VEČERNÍ SPOJ

Nově pojedou večerní spěšné vlaky číslo 1855 a 1858 v úseku Hradec Králové – Pardubice a zpět denně. Původně jely jen o víkendech.

Spěšný vlak 1855 odjíždějící z Hradce Králové v 19:37 bude mít v Rosicích zajištěn přípoj na Chrudim a na pardubickém hlavním nádraží navazující spoje Rx jedoucí na Přelouč, Prahu i Choceň a Českou Třebovou.



Z hlavního nádraží v Pardubicích pak Sp 1858 pojede ve 20:08, a to po dojezdu přípojných vlaků od Prahy a Přelouče i České Třebové a Chocně. V Rosicích bude zajištěn přípoj od Chrudimi.



Dále dojde k rozšíření jízdy dopoledního vlaku Sp 1843 odjíždějícího v 9:37 z Hradce Králové do Pardubic, který nově pojede také v sobotu. V rosické zastávce na něj bude čekat přípoj na Chrudim a Havlíčkův Brod a v Pardubicích bude mít přípoj na rychlíky vyšší kvality do Prahy i na Moravu.



V opačném směru pak pojede v sobotu v 10:06 nový Sp 1844, který bude mít v Pardubicích přípoje od rychlíků vyšší kvality z Moravy i Prahy a do Hradce Králové přijede v 10:23.



STIHNOU PŘESTUP

Trať z Pardubic přes Chrudim do Hlinska a odtud dál do Havlíčkova Brodu nečekají podle vedení pardubického kraje žádné významnější změny.



Železničáři upraví ranní spoje ve všední dny o minuty tak, aby zajistili včasnost jízdy „školního“ vlaku Os 5338 odjíždějícího z Hlinska v 6:43 do Pardubic a spolehlivost přestupu na Sp 1842 jedoucího do Hradce Králové v Rosicích nad Labem.



Proto se posune jízda osobního vlaku 5333 odjíždějícího v 6:30 z Pardubic do Hlinska asi o 15 minut.



Ve večerních hodinách se posune odjezd vlaku Os 5577 – nově pojede z Pardubic už ve 21:30 jako přípoj od Rx 875 z Prahy přijíždějící na hlavní pardubické nádraží ve 21:18. V Rosicích na něj bude čekat přípoj od Hradce Králové (Os 6259).



Na trati z Chrudimi do Moravan a Borohrádku dojde jen k minutovým časovým změnám s cílem zajistit přestupy v Moravanech a Borohrádku.



Největší novinkou je vedení osobního vlaku Os 25356 z Moravan ve 23:07 do Holic také v sobotu. Původně jel až v neděli ráno a navazuje na spoj z Pardubic, který odtud vyjíždí ve 22:46.



Nový jízdní řád bude platit do 8. prosince 2018.

Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová

V základu zůstává zachována stávající koncepce osobních vlaků Kolín – Pardubice – Česká Třebová s významnými přestupními vazbami v Kolíně, Pardubicích a Chocni. V průběhu dne dochází jen k drobným změnám. K největším změnám dojde v okrajích dne a týdne, konkrétně:



Noční osobní vlak (Os 5021) do České Třebové pojede nově z Pardubic hl.n. pouze o víkendu, a to až v 01:11 jako přípoj od dálkových vlaků z Prahy a osobního vlaku z Hradce Králové.



V pondělí ráno pojede osobní vlak Os 5043 do České Třebové až z Pardubic a to v 5:01 (nyní jezdí pouze z Chocně).



Pro zlepšení a zrychlení dopravy do škol a zaměstnání v Ústí nad Orlicí městě bude zaveden nový vlak Os 5089 s odjezdem v 6:27 z Ústí nad Orlicí, který bude mít rychlý přípoj od Os 6281 z Pardubic hl.n. Tento vlak se bude ihned v 6:32 vracet z Ústí nad Orlicí města a zajistí tak přípoj ke spěšnému vlaku 1978 do Pardubic, který odjíždí v 6:46.



V neděli bude nově zajištěn v Pardubicích hl.n. přípoj od vlaku EC 273 z Prahy a R 1261 z Liberce a Hradce Králové na osobní vlak Os 5033 ve směru Choceň a Česká Třebová s odjezdem v 6:57.



V pracovní dny pojede z Chocně ve 22:37 nový osobní vlak do České Třebové (Os 5047), který bude mít návaznost na vlak IC 573 z Prahy a Os 15063 z Vysokého Mýta. V Ústí nad Orlicí je zajištěn přípoj ve směru na Letohrad s odjezdem ve 22:55. Umožní tak např. dopravu zaměstnanců z odpoledních směn.



V sobotu ve 4:59 pojede z České Třebové do Ústí nad Orlicí nový vlak Os 5070, který zajistí přípoj k Os 5034 směr Pardubice.

Osobní vlak Os 5004 z České Třebové (odj. 5:48) do Pardubic hl.n. (příj. 7:16) bude v pracovní dny pokračovat v 7:19 do Hradce Králové hl.n. s příjezdem v 7:42 jako Os 6230.



Trať 015 Přelouč – Prachovice

Na trati dochází jen k drobným změnám. Např. v neděli pojede první vlak z Heřmanova Městce už v 5:46, a to přes Přelouč až do Pardubic hl.n, V Přelouči bude zajištěn přípoj na Rx 898 ve směru do Prahy s odjezdem v 6:10.



Trať 016 Chrudim – Moravany – Borohrádek

Na trati dochází jen k minutovým časovým změnám s cílem zajistit přestupy v Moravanech a Borohrádku. Největší novinkou je vedení osobního vlaku Os 25356 z Moravan ve 23:07 do Holic také v sobotu (místo v neděli časně ráno). Tento vlak navazuje v Moravanech na přípoj od osobního vlaku Os 5051, který odjíždí z Pardubic ve 22:46.



Trať 017 Česká Třebová – Chornice – Dzbel / Velké Opatovice:

Na trati dochází ke změně koncepce dopravy s důrazem na rozšíření a zpravidelnění provozu na využívanějším úseku Česká Třebová – Moravská Třebová a na oslabení provozu na úseku Moravská Třebová – Chornice – Dzbel / Velké Opatovice zejména v ranních hodinách, kdy jsou vlaky jen velmi slabě využité. Cílem je nabídnout cestujícím pravidelné a rychlé spojení z Moravskotřebovska do České Třebové s možností přestupu na dálkové vlaky směrem do Pardubic a Prahy a na osobní vlaky.



Časové polohy spojů mezi Moravskou Třebovou, Chornicemi a Dzbelem jsou pak voleny tak, aby lépe odpovídaly očekávané poptávce cestujících, kterou tvoří zejména týdenní dojížďka a cestování na výlety.



V základu tak bude nabídnut dvouhodinový interval spojů mezi Českou a Moravskou Třebovou se zahuštěním na hodinu ve špičkách pracovních dní. Kromě ranní špičky budou vlaky z České Třebové odjíždět okolo 10. minuty, tj. po dojezdu přípojů okolo celé hodiny (expresů ze směru Praha i Olomouc a osobního vlaku z Pardubic). Do České Třebové pak budou přijíždět okolo 55. minuty, čímž bude opět zajištěn přípoj na vlaky směrem do Prahy (expres a rychlík vyšší kvality) i na střední a severní Moravu.



V úseku Moravská Třebová – Chornice – Dzbel dojde ke snížení nabídky spojů v ranních hodinách pracovních dní. V průběhu dne pak pojedou zhruba 3 páry spojů s návaznostmi na vlaky ve / ze směru Prostějov ve Dzbelu. V úseku Chornice – Velké Opatovice pojede pouze 1 pár vlaků týdně, a to v neděli. Půjde o vlak Os 24783, který odjede z Moravské Třebové v 17:04 a do Velkých Opatovic přijede v 17:47, kde bude možné přestoupit na vlak Os 14715 do Skalice nad Svitavou s odjezdem v 17:50. Zpět z Velkých Opatovic pojede Os 24782 v 17:54, přičemž v Chornicích bude zajištěn přípoj od osobního vlaku (Os 24720) z Prostějova (příj. v 18:12) a do Prostějova (odj. v 18:15). Vlak dále pojede přes Moravskou Třebovou (18:49) až do České Třebové (příj. v 19:23). Sloužit může především studentům dojíždějícím na internáty a koleje.



Trať 018 Choceň – Litomyšl:

Na této trati se cestující rovněž dočkají několika změn a zlepšení, a to mj. zajištění spojení Chocně a Vysokého Mýta po celý den každou hodinu:



Noční osobní vlak Os 15072 Choceň – Vysoké Mýto pojede od pondělí do čtvrtka z Chocně již ve 23:39 jako přípoj od Rx 899 z Prahy. V noci z pátka na sobotu a ze soboty na neděli, kdy jede noční osobní vlak Os 5021 z Pardubic, pojede tento vlak jako Os 15032 až v 01:49 z Chocně.



Z důvodu zajištění přípoje z Chocně do Vysokého Mýta od spěšného vlaku Sp 1978 ze směru Lichkov a Ústí nad Orlicí, který nově přijede do Chocně až v 6:59, pojede vlak Os 15038 pouze do stanice Vysoké Mýto (z časových důvodů nedojede do zastávky Vysoké Mýto město), a to v 7:03 z Chocně. Následně se bude vracet zpět v 7:17 jako Os 15039 a v Chocni bude v 7:28. Tím zde bude nově zajištěn přípoj i na osobní vlak (5003) směr Česká Třebová s odjezdem v 7:32



Osobní vlak z Chocně v 10:39 do Litomyšle (Os 15006) nově nepojede v neděli, neboť nejede ani přípojný Rx 887 z Prahy. Dopolední spojení do Litomyšle však v neděli zůstane zachováno, ale o hodinu později, a to novým osobním vlakem Os 15046 s odjezdem z Chocně v 11:39, který pojede v úseku Choceň – Vysoké Mýto město denně. Na něj bude ve Vysokém Mýtě městě navazovat osobní vlak Os 15012 do Litomyšle s odjezdem v 11:57. V opačném směru pak v neděli pojede z Litomyšle osobní vlak Os 15013 do Vysokého Mýta města až v 10:28. Zde bude přípoj na zcela nový vlak Os 15043 do Chocně s odjezdem v 11:01, který pojede denně. Tím dojde k zacelení dvouhodinové dopolední prodlevy mezi spoji v úseku Choceň – Vysoké Mýto.



O hodinu později než nyní pojede osobní vlak (15014) z Vysokého Mýta města (13:57) do Litomyšle

Zcela nově pojede osobní vlak (Os 15064) z Chocně do Vysokého Mýta v 19:39 také v sobotu



Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun

Spojení mezi Českou Třebovou a Lanškrounem se výrazně zlepší. Ze současných 20 párů v pracovní dny stoupne počet spojů mezi oběma městy na 25 párů, byť v některých případech s přestupem v Rudolticích v Čechách. V sobotu bude spojení zajištěno 18 páry vlaků místo současných 11 párů a v neděli 17 páry místo stávajících 12 párů.

V pracovní dny tak v ranní a odpolední špičce pojedou vlaky zhruba každou půl hodinu, jinak v základu každou hodinu po celý den a týden (s dílčími omezeními v okrajích dne a týdne). V České Třebové jsou zajištěny rychlé přestupní vazby na dálkovou dopravu směr Pardubice a Praha (a opačně).



Trať 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň

Nabídka vlaků na této trati se na území Pardubického kraje oproti současnému jízdnímu řádu nemění. Pouze o víkendu dochází k posunu ranního Os 5113 z Náchoda, který nově pojede o cca 20 minut později, a do Chocně přijede v 7:21, čímž se zkrátí přestupní doba na přípojné vlaky (např. na rychlík vyšší kvality směrem do České Třebové a Brna).



Trať 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad

Základní koncepce spěšných vlaků Hradec Králové – Letohrad se v novém jízdním řádu nemění. Jedinou větší změnou je posun časové polohy večerního osobního vlaku Os 5158 z Letohradu do Doudleb nad Orlicí, který pojede až ve 20:30.



Tratě 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Štíty a 025 Dolní Lipka – Hanušovice

Na této trati se významně mění koncepce dopravy. Cílem je zrychlit a zvýšit četnost spojení z Králicka a Letohradska do celé republiky a posílit tím zájem o cestování po železnici. Nedávná rekonstrukce trati z Ústí nad Orlicí do Letohradu, která s sebou přinesla zvýšení traťové rychlosti, umožní přesunout křižování osobních vlaků z Lanšperka do Letohradu, čímž dojde ke zkrácení přestupních dob v Ústí nad Orlicí mezi rychlíky vyšší kvality a osobními vlaky (ve / ze směru Pardubice a Praha na 4 minuty, ve / ze směru Česká Třebová a Brno / Olomouc na zhruba 20 minut) a tím pádem i ke zkrácení celkových cestovních dob.



V základu je nabídnut dvouhodinový interval osobních vlaků mezi Ústím nad Orlicí, Letohradem a Lichkovem (s návazností ve / ze směru Králíky), který je po většinu dne doplněn na hodinový interval mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem, někdy až do Lichkova. Díky odstranění současných pobytů v Letohradě dochází ze směru Králíky ke zrychlení cestovních časů až o 30 minut.



Cestu z Letohradu do Pardubic a zpět tak bude možné běžné zvládnout pod 1 hodinu, ranním spěšným vlakem 1978 s odjezdem z Letohradu v 6:31 dokonce za 49 minut a při cestě z Letohradu v 5:49 a přestup na rychlík vyšší kvality v Ústí nad Orlicí dokonce za 47 minut.



Novinkou bude víkendový pár spěšných vlaků Sp 1649 / 1648 z Ústí nad Orlicí (16:41) do Hanušovic (17:58), kde bude zajištěna návaznosti na spěšné vlaky ve/ze směru Jeseník a Zábřeh na Moravě. Zpět z Hanušovic pak v 18:02 s příjezdem do Ústí nad Orlicí v 19:19 opět s těsným přípojem směr Pardubice a Praha a volnějším přípojem směr Česká Třebová a Brno.



Dále dochází k doplnění některých chybějících spojů, např. z odpoledních směn z Letohradu ve směru na Ústí nad Orlicí osobním vlakem Os 20570 s odjezdem ve 22:29, nebo ranního spoje (7158) v pracovní dny z Letohradu v 8:01 do Ústí nad Orlicí s přípoji na rychlíky vyšší kvality směr Pardubice, Praha a Česká Třebová, Olomouc, Luhačovice.



Ke změnám dochází i v dopravě do / z Polska, kde se o víkendu rozšiřuje provoz o 2 páry vlaků ze 4 na 6. V rámci možností na obou stranách hranice jsou obvykle zajištěny přípojové vazby do vnitrozemí s menším či větším čekáním v Lichkově.



Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř:

Objednatel reaguje na rostoucí počet cestujících a na trati mírně navyšuje rozsah dopravy. Konkrétně večerní spěšné vlaky Sp 1855 / 1858, které nyní jezdí v úseku Hradec Králové – Pardubice a zpět jen o víkendech, nově pojedou denně. Od Sp 1855 (z Hradce Králové v 19:37) je v Pardubicích-Rosicích n. L. zajištěn přípoj směr Chrudim a v Pardubicích hl.n. na vlaky Rx směr Přelouč, Praha i Choceň a Česká Třebová. Z Pardubic hl.n. pak Sp 1858 pojede ve 20:08 opět po dojezdu přípojných vlaků Rx ze směru Praha a Přelouč i Česká Třebová a Choceň, v Pardubicích-Rosicích n. L., je zajištěn přípoj od Havlíčkova Brodu a Chrudimi.



Dále dojde k rozšíření jízdy dopoledního Sp 1843 z Hradce Králové (9:37) do Pardubic, který nově pojede také v sobotu. V Pardubicích-Rosicích n. L. bude mít přípoj směr Chrudim a Havlíčkův Brod a v Pardubicích hl.n. na rychlíky vyšší kvality směrem do Prahy i na Moravu.

V opačném směru pak pojede v sobotu v 10:06 nový Sp 1844, který bude mít v Pardubicích hl. n. přípoje od rychlíků vyšší kvality z Moravy i Prahy a do Hradce Králové přijede v 10:23. Na trati 031 tak bude od časného rána až do večerních hodin nabízen půlhodinový interval spojů prakticky po celý den a týden.



Trať 236 Čáslav – Třemošnice

Vlaky na této trati jezdí podle požadavků Středočeského kraje, který klade důraz na přestupní vazby v Čáslavi na rychlíky ve / ze směru Praha. V tomto směru se nic nezmění ani v příštím jízdním řádu.



Trať 238 Pardubice – Havlíčkův Brod

Žádné významnější změny se nechystají na trati z Pardubic do Hlinska v Čechách a dále do Havlíčkova Brodu v kraji Vysočina. Dojde jen k menším úpravám:



V ranní dopravě v pracovní dny dochází k drobným minutovým úpravám s cílem zajistit včasnost jízdy „školního“ vlaku Os 5338 z Hlinska v Čechách (6:43) do Pardubic a spolehlivost přestupu na Sp 1842 směr Hradec Králové v Pardubicích-Rosicích n.L. V této souvislosti dochází k posunu jízdy Os 5333 z Pardubic hl.n. (6:30) do Hlinska v Čechách (7:46) asi o 15 minut později.



Ve večerních hodinách dochází k posunu jízdy Os 5577, který nově pojede z Pardubic hl.n. už ve 21:30 jako přípoj od Rx 875 z Prahy (příj. 21:18). V Pardubicích-Rosicích n. L. je pak zajištěn přípoj od Hradce Králové (Os 6259).



K lepšímu rozložení vlaků mezi Pardubicemi a Chrudimí dojde v sobotu večer. Nově pojede osobní vlak (5579) z Pardubic hl. n. ve 22:23, čímž se zkrátí přestupní doba od IC 573 z Prahy (příj. 22:08) a rj 372 ze směru Česká Třebová (příj. 22:16). V Pardubicích-Rosicích n. L. je pak zajištěn přípoj od Hradce Králové (Os 6261).



Trať 260 Česká Třebová – Brno

Žádné větší novinky na této trati plánované nejsou. Vlaky budou jezdit přibližně ve stejných časech, jako v tomto jízdním řádu.



Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče

Koncepce dopravy na této trati je dlouhodobě ustálená a nic na tom nezmění ani příští jízdní řád. Jedinou změnou je omezení vlaků Os 15334 (Svitavy 15:03 – Borová u Poličky 15:49) a Os 15343 (Borová u Poličky 18:16 – Svitavy 18:59), které nově nepojedou v sobotu.



Trať 270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín:

Koncepce regionální dopravy v úseku Česká Třebová – Zábřeh na Moravě doznala změn, a to co do poloh vlakových spojů, nikoli do četnosti. Souvisí se změnami na trati 019 do Lanškrouna. V základu budou vlaky odjíždět z České Třebové vždy krátce po celé sudé hodině po dojezdu přípojných dálkových vlaků ze směru Praha a do Zábřehu na Moravě dojedou tak, že zde bude možné přestoupit na osobní vlaky směr Olomouc hl.n.



Stejně to bude platit v opačném směru, kdy vlaky odjedou ze Zábřehu na Moravě okolo 15. minuty liché hodiny po dojezdu přípojného osobního vlaku ze směru Olomouc hl.n. a do České Třebové dorazí krátce před „celou“, kde bude zajištěn přípoj na dálkovou dopravu směr Pardubice a Praha.