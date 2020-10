Od pondělí 19. října České dráhy i společnost Leo Express omezily v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru vlakové spoje.

V případě Českých drah se jedná o přibližně 11 procent spojů, u Leo Expressu zhruba 19 procent. Jedná se zejména o redukci školních, turistických nebo posilových spojů. Kromě toho Správa železnic plánuje od 19. října od 10 hodin do 7. prosince do 12 hodin opravu tratě spojenou s výlukou v úseku Třebovice v Čechách – Moravská Třebová. Osobní vlaky v úseku Česká Třebová – Moravská Třebová (Dzbel a Velké Opatovice) nahradí autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. Z důvodu uzavírky železničního přejezdu u obce Trpík bude ve dnech 23. listopadu až 2. prosince platit jiný výlukový jízdní řád. Z důvodu omezení jsou do 1. listopadu zrušeny posilové přímé autobusové spoje Česká Třebová – Moravská Třebová a zpět. Vlivem opatření jsou zrušené také plánované jízdy historických vlaků z České Třebové do Hanušovic.