"Stavba délky 11,6 kilometru má v právní moci stavební povolení a zahájení její realizace plánujeme na přelom dubna a května tohoto roku," oznámil Mátl.

Kompletní informace o úseku najdete ZDE

Již dříve šéf ŘSD uvedl, že na stavbu dostalo ředitelství čtyři nabídky, z nichž nejvýhodnější podalo právě sdružení MI Roads a Doprastav.

U Opatovce už roste nad zatím neexistující dálnicí železniční most:

Oranžový most září do dálky. U Svitav jde stavba železničního mostu do finále