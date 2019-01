Jaroměřice – Padesátilitrový sud z pardubického pivovaru Pernštejn, který byl slíbený za vítězství v jarní fotbalové Tip lize čtenářů Svitavského deníku, převzal jeho právoplatný držitel.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Milan Písek z Jaroměřic byl tím hráčem, který v průběhu jarní části nasbíral nejvíce bodů a v napínavém finiši udržel náskok před svými soupeři.

Zpočátku to ovšem nevypadalo, že by prvenství mělo putovat zrovna na Malou Hanou, jelikož se Milan Písek na úplně špičce tipařského pořadí nepohyboval. „Abych řekl pravdu, tak jsem zkraje klasifikaci ani příliš nesledoval, protože jsem se pohyboval někde kolem padesátého místa. V polovině soutěže se mi ale podvakrát zadařilo, získal jsem slušné body a posunul jsem se do popředí," popisuje šampión jarní Tip ligy.

Závěrečná kola jarní soutěže byla značně spletitá a pořadí tipujících se často přesýpalo. Příčinou bylo zejména velké množství nečekaných výsledků, které se na konci sezony rodily na všech úrovních jako na běžícím páse. Potvrzuje to i Písek. „Samotný závěr byl poněkud dramatický, v posledních dvou kolech jsem udělal jenom po pěti bodech, ale k mému štěstí na tom soupeři nebyli o mnoho lépe. Stačilo, aby to bylo o tři body jinak a mohl jsem se s vítězstvím rozloučit," uvědomuje si jarní vítěz, že náskok jediného bodu na druhého Ladislava Hladkého se mohl klidně rozplynout jako pára.

Speciální recept na úspěch ani oblíbená mužstva Milan Písek nemá. „Jestliže mě někdo zklamal, tak to byla Litomyšl, a to paradoxně tím, že vyhrála nad Chocní, což měla být jasná dvojka a skončilo to 2:1. Ale zápasy v Tip lize jsou vybírané většinou tak, že tam není nic stoprocentního," uvedl Písek.

Král okresních tipařů je pochopitelně velkým fotbalovým fanouškem. Nechybí na žádném mistrovském utkání na stadionu Na Čtvrtníčkách. „U nás v Jaroměřicích chodím na fotbal pravidelně, občas se jedu podívat i na hřiště soupeřů. Myslím, že letos to výsledkově celkem šlo, nebyly žádné nervy s udržením, čtvrté místo bylo solidní," hodnotí Milan Písek jaroměřickou sezonu. Sledoval však samozřejmě i nedávné mistrovství světa. „Nechci se chlubit, ale Německo jsem za vítěze tipoval. Bylo to moc pěkné, viděl jsem skoro všechno, jsem invalidní důchodce, takže jsem na to měl dost času," usmál se.

A podzimní obhajoba titulu v Tip lize? Nic není podle Milana Píska nemožné. „Faktem je, že nebýt kolegy Jardy Koutného, tak jsme možná ani nehráli, protože on nám všechno posílá. Určitě tipovat budeme, jen zvážíme, jestli začneme prvním nebo druhým kolem, protože první většinou nedopadne nejlépe," dodal vítěz Tip ligy.